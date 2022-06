Medien: FC Bayern hat drei Star-Verteidiger auf Shortlist

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Oliver Kahn (l.) und Hasan Salihamidzic arbeiten weiter am Kader des FC Bayern

Der FC Bayern hat mit der Verpflichtung von Sadio Mané vom FC Liverpool für einen echten Paukenschlag auf dem Transfermarkt gesorgt und seine Ambitionen untermauert, in der kommenden Spielzeit den nächsten Angriff in der Champions League starten zu wollen. Mit dem Einkauf des Stürmerstars könnte es aber noch längst nicht genug sein.

Laut jüngster Medienberichte planen die Klubbosse des FC Bayern weiterhin, sich nach dem Abgang von Niklas Süle zum BVB auch in der Abwehrzentrale noch einmal zu verstärken.

Der vereinsnahe Kanal "Bayern & Germany" berief sich auf Informationen der "Abendzeitung", wonach der deutsche Rekordmeister gleich drei Innenverteidiger auf Top-Niveau als potenzielle Neuzugänge im Sinn haben soll.

Alle drei sind Stammspieler in der italienischen Serie A und wurden in den letzten Jahren immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

So soll vor allem der Name Matthijs de Ligt noch immer rund um die Säbener Straße diskutiert werden. Der Star-Verteidiger von Juventus Turin wurde schon vor seinem Italien-Wechsel 2019 als mögliche Bayern-Verpflichtung gehandelt.

Mit einer kolportierten Ablöseforderung von mindestens 70 Millionen Euro dürfte der Niederländer für die Münchner aber unabhängig eines möglichen Verkaufs von Weltfußballer Robert Lewandowski in diesem Jahr zu teuer sein.

Koulibaly und Bremer weiterhin Kandidaten für den FC Bayern?

Außerdem werden auch noch Kalidou Koulibaly von SSC Neapel sowie Bremer vom FC Turin als Personalien auf einer angeblichen Shortlist bei den Bayern-Bossen genannt.

Sowohl der 31-jährige Senegalese als auch der 25-jährige Brasilianer wurden in der Vergangenheit ebenfalls schon mehrfach als potenzielle Neuzugänge beim FC Bayern genannt. Bisher hatten sich die Transfers auch dieser beiden aber jeweils zerschlagen.

Aktuell stehen mit Lucas Hernández, Dayot Upamecano und Tanguy Nianzou drei Innenverteidiger im Kader des deutschen Branchenprimus.

Außerdem hat zuletzt auch Benjamin Pavard seine Ansprüche mehrfach untermauert, in der Abwehrzentrale bei den Münchnern spielen zu wollen. Bislang wurde der Weltmeister von 2018 vorzugsweise als Rechtsverteidiger beim FC Bayern eingesetzt.