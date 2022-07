Ex-Mitspieler erzählt irre Salihamidzic-Story

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Hasan Salihamidzic arbeitet inzwischen für den FC Bayern

Maximilian Arnold zählt beim VfL Wolfsburg zu den erfahrensten Spielern. Der Mittelfeldmann kann sich noch gut an seine Anfänge bei den Niedersachsen erinnern und blickte nun auf ein kurioses Erlebnis mit Hasan Salihamidzic, dem heutigen Sportvorstand des FC Bayern, zurück.

Die meisten Fußball-Fans bringen Hasan Salihamidzic mit dem FC Bayern in Verbindung. Zwischen 1998 und 2007 spielte "Brazzo" für den deutschen Rekordmeister, gewann 2001 sogar die Champions League. Nach seinem Karriereende stieg der Deutsch-Bosnier in die Vereinsführung der Münchner auf und bekleidet inzwischen den Posten des Sportvorstands.

Doch in der Saison 2011/12 lief Salihamidzic für den VfL Wolfsburg auf und ließ seine aktive Laufbahn bei den Niedersachsen ausklingen.

Bei den Wölfen teilte sich der heute 45-Jährige im Wintertrainingslager in Dubai ein Zimmer mit Maximilian Arnold, der sich noch gut an die gemeinsame Zeit zurückerinnern kann.

"Wir haben immer die Minibar geplündert"

"Ich lag mit Hasan Salihamidzic auf einem Zimmer, das war nicht ganz ohne", sagte der 28-Jährige im Gespräch mit dem "kicker".

Arnold verriet: "Brazzo hat mir gesagt, was im Fernsehen zu laufen hat – nämlich Golf und American Football. Ich lag in meinem Bett und habe für die Fahrschule gelernt. Immerhin: Wir haben immer die Minibar geplündert und Brazzo hat die Rechnung übernommen."

Während Salihamidzic seine Karriere nach der Saison beendete, ging es für Arnold erst richtig los. Inzwischen zählt der Nationalspieler zu den Routiniers.

"Mittlerweile ist es schon so, dass ich mehr und mehr die jungen Spieler mal an die Hand nehme und ihnen ein paar Tipps gebe. Das hat mir damals auch geholfen, wenn mich zum Beispiel Marcel Schäfer zur Seite genommen hat", so Arnold, der unter Cheftrainer Niko Kovac eine Schlüsselrolle spielen wird.