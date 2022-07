Medien: Schalke wird Streichkandidat Harit in Gladbach los

IMAGO/Federico Pestellini

Der FC Schalke 04 will sich von Amine Harit dauerhaft treffen

Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 will Amine Harit in diesem Sommer endgültig loswerden. Schenkt man einem neuesten Bericht Glauben, könnte der Revierklub nun in Liga-Konkurrent Gladbach einen Abnehmer gefunden haben.

Die Wege von Amine Harit und Schalke 04 sollen sich in den kommenden Wochen abermals trennen - und diesmal für immer. Die Königsblauen hatten den Marokkaner in der vergangenen Spielzeit an Ligue-1-Klub Olympique Marseille ausgeliehen, um Personalkosten einzusparen.

Der 25-Jährige gehört auf Schalke schließlich zu den Top-Verdienern und soll daher schnellstmöglich zu Geld gemacht werden. Dass Harit noch einmal sportlich in Gelsenkirchen in Erscheinung tritt, ist somit nahezu ausgeschlossen, obgleich sein Vertrag noch bis 2024 gültig ist.

Geht es nach dem marokkanischen Portal "soccer212.com", hat Schalke nun zwei mögliche Abnehmer gefunden. Demnach zeigt Liga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach Interesse am Offensivspieler. Die zweite Option ist die Real Sociedad aus San Sebastián, heißt es.

Gladbach muss Kaderplanung vorantreiben

Ob die Borussia allerdings überhaupt einen Transfer anstrebt und ein Angebot für Harit hinterlegen wird, steht wohl auf einem anderen Blatt. Gladbach hatte jüngst im Rahmen der Vorstellung des neuen Cheftrainers Daniel Farke klar gestellt, dass Neuverpflichtungen nur mit Blick auf die angespannte finanzielle Situation realisierbar seien. Immerhin verpassten die Niederrheiner die Qualifikation für die internationalen Wettbewerbe, sodass wichtige Einnahmen fehlen.

Zunächst einmal muss der Klub seine Personalfragen im Kader lösen, laufen doch zahlreiche Verträge im Sommer 2023 aus. So stellt sich bei Top-Verdienern wie Marcus Thuram oder Alassane Pléa jeweils etwa die Frage, ob nun der richtige Zeitpunkt für einen Verkauf ist. Nur mit den entsprechenden Transfereinnahmen könnten Neuzugänge verpflichtet werden.

Amine Harit wurde unterdessen nach Angaben von "WAZ" vorerst vom Schalker Trainingsbetrieb freigestellt, um die Suche nach einem neuen Arbeitgeber zu vereinfachen. Der Offensivspieler absolvierte in der vergangenen Saison insgesamt 34 Pflichtspiele für Olympique Marseille, in denen ihm fünf Tore gelangen. Für S04 machte er 118 Partien, in denen er 13 Tore schoss.