Lewandowski am Vereinsgelände: Wie es jetzt weiter geht

Sven Hoppe, APA

Robert Lewandowski (hinten) wurde am Dienstag zu den sportmedizinischen Tests vorgefahren

Rund um den FC Bayern war die Aufregung am Dienstag besonders groß, den der abwanderungswillige Robert Lewandowski kehrte am Vormittag zu den obligatorischen Medizin- und Leistungstests nach der Sommerpause nach München zurück. Nach den routinemäßigen Herz- und Lungenuntersuchungen im Krankenhaus Barmherzige Brüder ging es für den Weltfußballer am Mittag an die Säbener Straße.

Auf dem Vereinsgelände des deutschen Rekordmeister absolvierte Lewandowski, der sich seit Montagabend wieder in Deutschland befindet, den zweiten Teil der sportmedizinischen Untersuchungen - wie alle anderen Lizenzspieler des FC Bayern vor ihm auch.

Am Mannschaftstraining der Münchner soll der 33-Jährige demnach am Dienstag noch nicht teilnehmen. Das soll erst am Mittwoch passieren und dürfte erneut für einen riesigen Andrang internationaler Medienvertreter sowie Anhänger des deutschen Branchenkrösus sorgen.

Wie häufig Lewandowski dann noch auf dem Rasen des Münchner Trainingsgeländes zu sehen sein wird, steht derzeit noch nicht fest. Nach "Sky"-Informationen könnte noch im Laufe dieser Woche entscheidende Bewegung in den Transferpoker zwischen dem FC Bayern und dem FC Barcelona kommen.

Wird der FC Bayern 50 Millionen Euro schwach?

Die Katalanen wollen den polnischen Stürmerstar unbedingt verpflichten, sollen jüngsten Berichten zufolge eine fixe Ablösesumme von 50 Millionen Euro für Lewandowski anbieten.

Neben Lewandowski absolvierten am Dienstag auch die weiteren Bayern-Stars, die noch bis zuletzt im Urlaub weilen durften, ihre obligatorischen Checks und Untersuchungen im nahen Krankenhaus beziehungsweise an der Säbener Straße. Dazu zählten unter anderem Kapitän Manuel Neuer und Thomas Müller, sowie Lucas Hernández und Benjamin Pavard.

Alle Nachzügler - auch Robert Lewandowski - sollen am Mittwoch ihre erste gemeinsame Trainingseinheit im zweiten Jahr unter Cheftrainer Julian Nagelsmann absolvieren.