Grund für stockenden Lewandowski-Poker enthüllt

IMAGO/Kevin Voigt

Robert Lewandowski will den FC Bayern verlassen

Lust auf eine weitere Dosis Robert Lewandowski? Kein Tag vergeht derzeit ohne neue Spekulationen rund um den Transfer des Weltfußballers vom FC Bayern zum FC Barcelona. Doch so richtig weiter geht es im Poker um den Weltfußballer nicht, wie es scheint. Nun wird klar, warum das so ist. Außerdem bringt sich offenbar ein weiterer Interessent in Stellung.

Lieber heute als morgen würde Robert Lewandowski gern den FC Bayern verlassen und beim FC Barcelona anheuern. Das hat der polnische Nationalspieler in den letzten Tagen und Wochen mehr als deutlich gemacht. Doch bislang kommt Barca nicht wirklich voran bei der Verpflichtung des Weltfußballers.

Das liegt nach Informationen von "Bild" allein am deutschen Fußball-Rekordmeister. Die Katalanen seien zwar prinzipiell bereit, ihr bisheriges letztes Angebot über 40 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen noch ein wenig nachzubessern, doch aus München kommt schlichtweg gar kein Signal.

Demnach wurde dem spanischen Spitzenklub zu keiner Zeit Gesprächsbereitschaft signalisiert, offenbar will man an der Säbener Straße Härte zeigen, um zu verdeutlichen, dass es unter einer Ablösesumme von 50 Millionen Euro keine Verhandlungen geben wird.

Deshalb befindet sich Robert Lewandowskis Wechselvorhaben derzeit in der Schwebe, der Stürmer hängt in der Luft und muss abwarten.

PSG beobachtet Lewandowskis Transferstau beim FC Bayern

Passend dazu hatte die Frau des Stürmers bei Instagram mit einem Story-Post für Aufsehen gesorgt. Von einem User gefragt, ob sie und ihre Familie nach Barcelona kommen würden, antwortete Anna Lewandowski öffentlich: "Das würde ich auch gern wissen."

Gleichzeitig bringt sich offenbar neben Barca ein weiterer Klub in Stellung. Laut "Bild" beobachtet man die unklare Situation von Lewandowski derzeit ganz genau und plant - im Fall eines Scheiterns - die Chance auf einen Transfer des Weltfußballers zu nutzen.

Derzeit gibt es für den 33-Jährigen allerdings kein anderes Ziel als den FC Barcelona. Ob sich daran etwas ändert, wenn weiter Stillstand herrscht, ist offen.