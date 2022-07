Terzic erklärt: Daran wird Moukoko gemessen

IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Sorgte für Torgefahr beim BVB: Youssoufa Moukoko

Mit zwei Toren war Angreifer Youssoufa Moukoko maßgeblich am 5:0-Testspielsieg von Borussia Dortmund gegen Drittligist SC Verl beteiligt. BVB-Cheftrainer Edin Terzic lobte den Youngster, der sich in Schwarz-Gelb gegen neue Konkurrenz wehren muss, anschließend in höchsten Tönen.

In Erling Haaland (Manchester City) und Steffen Tigges (1. FC Köln) stehen zwar zwei Mittelstürmer nicht mehr länger bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Dafür kamen in Sébastien Haller (Ajax Amsterdam) und Karim Adeyemi (RB Salzburg) allerdings zwei neue Angreifer zum BVB. Für BVB-Eigengewächs Youssoufa Moukoko bedeutet dies, dass er sich erneut gegen namhafte Spieler durchsetzen muss, wenn er Spielzeit bekommen will.

Gut aus Sicht des 17-Jährigen, dass er in der Sommer-Vorbereitung eine erste Visitenkarte ablegen konnte. In Abwesenheit der beiden Neuzugänge war es Moukoko, der bei 5:0-Sieg hervorstach. Zwei Tore (28., 42.) steuerte der Youngster bei, auch sonst gefiel er mit hoher Laufbereitschaft, wie sein Cheftrainer Edin Terzic im Nachgang hervorhob.

Moukoko habe sich "heute sehr gut bewegt und sich dann mit den beiden Toren belohnt", so Terzic gegenüber "Ruhr Nachrichten": "Er hatte immer wieder gute Aktionen, was mir gut gefallen hat."

Terzic über Moukoko: "Das war heute sehr gut"

Der alte und neue Übungsleiter erklärte jedoch, dass Moukokos Tor-Statistik nicht im Vordergrund steht: "Wir messen unsere Stürmer ja nicht nur daran, wie viele Tore sie erzielen, sondern wie wichtig sie für die Mannschaft sind. Er hat heute sehr gute Sachen eingeleitet, hat das Spielfeld immer sehr gut für uns geteilt, sodass wir ins Pressing gehen konnten. Er war an ganz vielen Balleroberungen beteiligt, das war heute sehr gut."

Nach 60 Minuten wurde Moukoko gegen den SC Verl ausgewechselt. Obgleich der Stürmer mit einer Waden-Bandage in den Mannschaftsbus einstieg, sei es kein verletzungsbedingter Wechsel gewesen. Terzic habe ihm lediglich "eine Pause geben" wollen.

Im Trainingslager in Bad Ragaz dürfte sich indes bald zeigen, ob sich Youssoufa Moukoko gegen die neue Konkurrenz durchsetzen kann. In der Schweiz werden Karim Adeyemi und Sébastien Haller erstmals im BVB-Dress zu sehen sein. Getestet wird gegen Sevilla (18. Juli) und Villarreal (22. Juli).