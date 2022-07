Matthäus: Das war beim Lewy-Deal die "größte Überraschung"

unknown

Lothar Matthäus hat über Robert Lewandowskis Abschied vom FC Bayern gesprochen

Robert Lewandowski bekommt seinen Willen und verlässt den FC Bayern Richtung Barcelona. Nahezu alle Beteiligten, aber auch Außenstehende haben den spektakulären Transfer mittlerweile kommentiert - darunter auch ein früherer BVB-Teamkollege des Polen. Ein Überblick:

Oliver Kahn (Vorstandsvorsitzender des FC Bayern): "Wir haben Robert Lewandowski die Freigabe erteilt. Es gibt eine mündliche Einigung mit dem FC Barcelona, das Vertragswerk steht noch aus. Wir wissen sehr gut, was wir Robert alles zu verdanken haben, aber den FC Bayern haben auch früher schon große Spieler verlassen und auch danach ist die Bayern-Welt nicht auseinandergebrochen. Im Gegenteil, oftmals ging es noch erfolgreicher weiter."

Herbert Hainer (Präsident des FC Bayern): "Es ist gut für beide Seiten, dass wir Klarheit haben. Robert ist ein sehr verdienter Spieler, er hat mit uns alles gewonnen. Wir sind ihm unheimlich dankbar."

Robert Lewandowski vor Wechsel zum FC Barcelona.



Hasan Salihamidzic (Sportvorstand des FC Bayern): "Robert Lewandowski hat Großes geleistet für den FC Bayern. Wir haben lange mit den Kollegen aus Barcelona gesprochen und die Details geklärt. Er hat sich heute Morgen verabschiedet. Nach der USA-Reise wird er noch einmal kommen, dann werden wir einen Kaffee zusammen trinken. Wir wünschen ihm viel Erfolg bei seinem neuen Club."

Pini Zahavi (Berater von Robert Lewandowski): "Am Ende denke ich, dass jeder als Gewinner aus dieser Geschichte hervorgeht. Robert hat es verdient, nach so vielen tollen Jahren und treuen Diensten für den FC Bayern München mit erhobenem Haupt eine neue Herausforderung anzunehmen."

Lothar Matthäus (Rekord-Nationalspieler und Klub-Legende des FC Bayern) via "Bild": "Lewandowski hat bekommen, was er wollte: einen langfristigen Vertrag, sogar ein Jahr länger, als er bei Bayern wollte. Die vier Jahre bei Barca sind jetzt eigentlich die größte Überraschung, aber jetzt verstehe ich Robert noch mehr. Es wird mehr oder weniger das doppelte Geld sein, als er bis 2024 bei Bayern hätte verdienen können. Und, er kann sich zum Karriereende nochmal den Traum mit der neuen Herausforderung in Spanien erfüllen. [...] Ich finde es gut, dass die Schlammschlacht, die bei so einem großen Transfer aber vielleicht auch dazugehört, vorbei ist. Es sind sicher auf beiden Seiten Fehler gemacht worden in der internen und externen Kommunikation. Aber jetzt ist Ruhe, und alle sind Gewinner."

Marco Reus (Kapitän von Borussia Dortmund und Ex-Mitspieler von Lewandowski): "Ich bin weit weg. Ich hatte auch keinen Kontakt zu ihm. Wenn es so wie kommt, ist es aber für die Bundesliga nicht so schön. Weil ein sehr, sehr guter Stürmer die Liga verlässt. Wenn es sein Wunsch ist, dann hat er das so entschieden. Wir kümmern uns nur um uns. Was ihn betrifft, wünscht man ihm alles Gute."