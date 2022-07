BVB-Routinier Hummels überrascht mit Vertragsaussage

IMAGO

Mats Hummels ist einer der BVB-Routiniers

Mats Hummels geht bei Borussia Dortmund in sein letztes Vertragsjahr. Ob der Innenverteidiger über den Sommer 2023 hinaus beim BVB spielen wird, ist somit noch offen. Der Routinier geht mit dieser Situation gelassen um.

Mit 33 Jahren ist Mats Hummels einer der erfahrensten Akteure im Kader von Borussia Dortmund. Ganze 385 Spiele absolvierte der Abwehrmann in seiner Karriere bereits für den BVB und FC Bayern.

In der anstehenden Saison dürften viele weitere Einsätze folgen, wenngleich sich Hummels bei den Westfalen einem großen Konkurrenzkampf stellen muss. Schließlich hat der BVB in der Innenverteidigung mit den Verpflichtungen von Nico Schlotterbeck und Niklas Süle mächtig nachgelegt.

"Wir haben viele herausragende Jungs geholt – für die Mannschaft, aber auch für das Team herum. Da wurden sehr viele Dinge richtig gut angegangen", lobte Hummels im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" die Transferpolitik seines Vereins.

"Ich würde mit mir momentan auch nicht verlängern"

Er selbst sei "ein Riesenfan von Konkurrenzkampf". "Ich glaube, die Leute, die sich zu sicher ihres Platzes sein können, schaffen es sehr oft nicht, die letzten Prozente aus sich herauszukitzeln", meinte Hummels. Der Verteidiger wird beim BVB unter Cheftrainer Edin Terzic um seinen Platz kämpfen müssen, "wie vielleicht zuletzt in meiner Anfangszeit in der Nationalmannschaft".

Schlotterbeck und Süle dürften bei der Borussia in den kommenden Jahren wichtige Rollen einnehmen. Wie lange Hummels hingegen noch in Dortmund bleibt, ist unklar. Der Vertrag des Ex-Weltmeisters endet im Sommer 2023. "Ich will der Mannschaft helfen und nicht nur Ballast sein", sagte Hummels zu seiner Situation im Klub.

"Ich habe sogar kürzlich zu Sportdirektor Sebastian Kehl gesagt, dass ich anstelle des BVB momentan auch nicht mit mir verlängern würde", gestand Hummels offen.