Lieblingsteam? Coman wählt einen Drittligisten

IMAGO/nordphoto GmbH / Kröger

Kingsley Coman überrascht mit der Wahl seines Lieblingsklubs

PSG, Juventus Turin oder der FC Bayern wären nicht überraschend. Doch stattdessen wählte Kingsley Coman ein anderes Team, als er nach seinem Lieblingsklub gefragt wurde.

Kingsley Coman hält eine beeindruckende Serie. Der Flügelflitzer wurde in jeder seiner Profi-Spielzeiten nationaler Meister. 2013 und 2014 mit PSG, im Jahr darauf mit Juventus und seit 2016 zum nun siebten Mal in Folge mit dem FC Bayern.

Grund genug, einen dieser drei Klubs als Lieblingsteam zu nominieren. Doch überraschenderweise entschied sich der 26-Jährige anders. "Bolton", antwortete der Franzose im Gespräch mit "ESPN" und musste ob seiner ungewöhnlichen Wahl lachen. "Ich mochte das Team, als ich noch jung war", begründete er.

In Comans Geburtsjahr 1996 spielte der große Traditionsklub noch in der Premier League. Der viermalige Pokalsieger stieg 2012 in die zweitklassige Championship ab, innerhalb von acht Jahren folgte der Total-Absturz bis in die vierte Liga.

In der vergangenen Saison schlossen die Wanderers, bei denen der ehemalige Bundesliga-Profi Elias Kachunga (Gladbach, Paderborn, Ingolstadt) unter Vertrag steht, als Tabellenneunter der drittklassigen League One ab.

Warum ausgerechnet Bolton? Die Spur führt zu Anelka und Djorkaeff

Warum Coman ausgerechnet Bolton die Daumen drückt, verriet er im Interview nicht. Möglicherweise fieberte er einst mit Nicolas Anelka, der eineinhalb Jahre im Nordwesten Englands auf Torejagd ging. Frankreichs 1998er-Weltmeister Youri Djorkaeff stand ebenfalls einige Zeit bei Bolton unter Vertrag.

Auch wenn Coman beim zweiten französischen WM-Triumph nicht zur Nationalmannschaft gehörte, steht er seinen einstigen Vorbildern ins Nichts nach. Der Flügelspieler repräsentierte seine Nation in mittlerweile 40 Länderspielen.

Auch im Klub-Fußball feiert der 26-Jährige einen Titel nach dem anderen. In der kommenden Spielzeit könnte Coman seinen elften Meistertitel in Serie holen. Allerdings kann der Franzose erst ab dem 3. Spieltag mitwirken, zuvor sitzt er noch seine Rotsperre aus der letzten Saison ab.