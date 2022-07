Knäbel: Bundesliga bei Energiekrise "als Ganzes" gefragt

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Die gesamte Liga ist laut Knäbel bei der Krise gefragt

Sportvorstand Peter Knäbel von Bundesligist Schalke 04 sieht bei einer drohenden Energiekrise den gesamten Profifußball in der Verantwortung.

Die Bundesliga sei hier "als Ganzes gefragt", sagte der 55-Jährige dem "SID" am Rande des internationalen Trainer-Kongresses in Dortmund am Mittwoch.

Es sei wichtig, das Thema "auf dem Schirm" zu haben, jedoch dürfe es "kein Wettrennen" geben, von "Menschen, denen zugehört wird, wer die bessere und schnellere Idee hat", sagte Knäbel.

Jeder Verein müsse sich mit seinen Ideen einbringen können. Die Herausforderungen "können wir letztendlich als Gesellschaft nur gemeinsam bewältigen und da ist der Sport natürlich ein wichtiger Teil".