Pressestimmen zum EM-Finale: "Wieder Wembley-Betrug"

Die Engländerin Kelly trifft in der Verlängerung gegen Deutschland

Der Traum von der Europameisterschaft endete für Deutschlands Frauen im Finale von Wembley nach packenden 120 Minuten. Während ganz England in Ekstase ausbricht, hadert man in Deutschland mit einem nicht gegebenen Handelfmeter, die "Bild"-Zeitung witterte sogar Betrug. Die Pressestimmen.

Deutschland:

kicker: Schock in der Verlängerung: DFB-Frauen verlieren ohne Popp EM-Finale gegen England. Der ganz große Wurf blieb den DFB-Frauen verwehrt. Ohne die verletzte Kapitänin Alexandra Popp verloren sie das EM-Finale gegen England in der Verlängerung mit 1:2. Für die Lionesses ist es der erste EM-Titel.

Bild: Wieder Wembley-Betrug. Klarer Handelfmeter verweigert! Deutschland weint mit unseren Fußball-Frauen – und ärgert sich über den neuen Wembley-Betrug! Bei der 1:2-Pleite nach Verlängerung werden wir fast genau 56 Jahre nach dem Skandal um das Wembley-Tor schon wieder betrogen.

RTL: Das ganze Land weint mit euch! Wieder ist Wembley ein Schicksalsort der Deutschen: 52 Jahre nach dem umstrittenen WM-Sieg der Engländer daheim gegen Deutschland, gibt das (aus deutscher Sicht) bittere Deja-vu. Nach 120 Minuten wilden, intensiven, höchst spannenden Minuten besiegen die Lionesses die DFB-Frauen im EM-Finale vor knapp 90.000 Zuschauern mit 2:1. Was für ein Drama!

ntv: Gnadenloser EM-Fluch holt Popp wieder ein. Es ist ihr Turnier, es soll ihr Finale werden: Alles ist vor dem EM-Endspiel auf Alexandra Popp zugespitzt. Die deutsche Kapitänin, die mit 31 Jahren ihre erste Europameisterschaft spielt, die endlich nicht verletzt ist - und so großartig auftrumpft. Bis Minuten vor dem Anpfiff alles anders kommt.

Spiegel: England feiert historischen Sieg in Wembley – In einem langen EM-Finale hat die DFB-Elf mit 1:2 das Nachsehen: Die Engländerinnen erkämpfen sich vor heimischer Kulisse den Sieg in der Verlängerung. Den entscheidenden Treffer erzielt Chloe Kelly.

FAZ: Nach dem Drama fließen die Tränen. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen verliert das EM-Finale in London gegen England auf dramatische Weise in der Verlängerung. Das Team überzeugt – aber Kapitänin Alexandra Popp fehlt.

Süddeutsche Zeitung: England besiegt Deutschland - Schock in der 110. Minute. Im tosenden Wembley-Stadion muss die deutsche Auswahl den kurzfristigen Ausfall von Kapitänin Popp verkraften und unterliegt England in der Verlängerung. Das Finale ist geprägt von Zweikämpfen - und mindestens einer strittigen Elfmeterszene.

England:

The Times: England schreibt Geschichte: Lionesses schlagen Deutschland – und gewinnen die EM.

The Sun: IT'S COME HOME! Super-Joker Chloe Kelly schießt das Siegtor in der Verlängerung und bringt den Fußball nach dem Sieg gegen Deutschland nach Hause. Es ist der erste Erfolg des Landes bei einem großen Fußballturnier seit der WM 1996.

The Express: Wembley dreht frei! Lionesses gewinnen EM-Finale 2:1 gegen Deutschland.

The Guardian: England krönt sich zum Europameister, nachdem Kelly Deutschland in der Verlängerung versenkt hat. Ekstase. Rekorde purzelten, Emotionen tobten und Herzen zersprangen. Dank einer bärenstarken Leistung Englands und des ersten Länderspieltores von Chloe Kelly gewann das Team in der Verlängerung mit 2:1 gegen den achtmaligen Rekordeuropameister Deutschland und sicherte sich damit die erste große Trophäe - die erste für England seit 1966.

Mirror: IT CAME HOME! England schlägt Deutschland mit 2:1 und gewinnt das EM-Finale nach 56 Jahren voller Schmerz - nachdem Chloe Kelly in der Verlängerung einen Treffer erzielt und sich beim Feiern das Hemd vom Leib reißt.

Telegraph: England besiegt Deutschland im Finale der Euro 2022 dank eines Treffers von Chloe Kelly in der Verlängerung. England hat seine erste große Trophäe gewonnen. Chloe Kellys Tor in der Verlängerung vereitelte den alten Rivalen Deutschland in einem dramatischen und historischen Finale, das von einer faszinierten, rekordverdächtigen Zuschauerzahl für ein Frauenfußballspiel in Großbritannien verfolgt wurde.

Daily Mail: Die Nation bricht in Begeisterungsstürme aus, als Chloe Kelly mit einem Tor in der Verlängerung den Sieg für die Löwinnen erringt, angefeuert von Prinz William, 90.000 Fans im Wembley-Stadion und Millionen Zuschauern zu Hause. Englands Löwinnen waren heute Abend der Stolz der Nation, nachdem Chloe Kelly sie mit ihrem 2:1-Sieg gegen Deutschland im Finale der Europameisterschaft 2022 in die Geschichtsbücher eingetragen hatte.

BBC: England hat Geschichte geschrieben, indem es sein erstes großes Frauenturnier in einem dramatischen Finale der Euro 2022 gegen den alten Rivalen und achtmaligen Meister Deutschland in Wembley gewann.

Daily Star: Englands Löwinnen gewinnen die Europameisterschaft, weil Super-Stürmerin Chloe Kelly den Fußball nach Hause bringt. Genießen Sie es und saugen Sie es in sich auf. Fast sechs Jahrzehnte fußballerischen Leids sind nun vorbei. Endlich ist es geschafft - und als Wembley einen historischen Moment in der Geschichte des britischen Sports feierte, fühlte es sich an wie eine Art Fußball-Nirwana.

Frankreich:

L'Équipe: England beendet seinen Fluch mit Gewinn der Frauen-EM.

Le Figaro: Sarina Wiegman wurde nicht umsonst zur besten FIFA-Trainerin des Jahres 2017 und 2020 gewählt. Fünf Jahre nach dem Gewinn der Europameisterschaft am Steuer der Niederlande behielt die Niederländerin ihre Krone, diesmal aber mit England.

Libération: Die Engländerinnen beherrschen den Alten Kontinent.

Spanien:

Marca: Es war ihre Europameisterschaft und sie durften nicht scheitern. England wollte debütieren und tat es im großen Stil, mit einem brechend vollen Wembley und gegen ein Deutschland, das nicht wusste, wie es ist, ein Finale zu verlieren.

La Vanguardia: England hat sein Traumziel erreicht. Nicht einmal die besten Drehbuchautoren hätten so eine perfekte Geschichte schreiben können.

Österreich:

Kronen Zeitung: Europameister! England feiert heißes Sommermärchen.

Kurier: England erfüllt sich den großen EM-Traum.

Schweiz:

Blick: England ist Europameister! Joker Chloe Kelly entscheidet vor der Rekordkulisse von 87 192 Fans in der Verlängerung das Final-Spektakel im Londoner Wembley. Deutschland fühlt sich benachteiligt - wie 1966!