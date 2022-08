Salihamidzic gesteht: Lewy-Wechsel war "im Hinterkopf"

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Zwischen Hasan Salihamidzic (l.) und Robert Lewandowski sind alle Differenzen ausgeräumt

Bisweilen sah es in diesem Transfersommer so aus, als endete die achtjährige Erfolgsgeschichte zwischen dem FC Bayern und Stürmerstar Robert Lewandowski in einer Schlammschlacht. Nachdem der Wechsel des Torjägers zum FC Barcelona endgültig fix gemacht wurde, räumten die Klubbosse um Sportvorstand Hasan Salihamidzic auch die persönlichen Differenzen aus, die es zuvor mit Lewandowski und seiner Entourage gegeben hatte.

Der Bayern-Macher erklärte gegenüber "Sky90" noch einmal, wie es zu den Verstimmungen mit dem polnischen Superstar kam, die Lewandowski in diesem Frühjahr und Sommer nur in seinem Wechselwunsch bestätigten: "Ich glaube, am Anfang hat sich Lewandowski vielleicht nicht genug abgeholt gefühlt oder er die Kommunikation nicht als genügend empfunden", so Salihamidzic.

Nachdem es über Monate keine Lösung in den Vertragsgesprächen zwischen Verein, Spieler und Beratern gegeben hatte, wollte Lewandowski nach dem Ende der Saison 2021/2022 nur noch weg vom FC Bayern und hatte in aller Öffentlichkeit seinen Abschied aus der Bundesliga forciert.

Die Bayern-Bosse schoben mit ihren berühmt gewordenen "Basta"-Aussagen einem Wechsel zunächst einen Riegel vor. Ein Verkauf des zweimaligen Weltfußballers sei aber schon lange vor der endgültigen Entscheidung eine Option gewesen, wie Salihamidzic nun eingestand: "Wir wären schlecht, wenn wir diese Option nicht im Hinterkopf gehabt hätten. Wir haben versucht, mögliche Szenarien zu planen."

Lewandowski verließ den FC Bayern für 45 Millionen Euro

Gleichzeitig stellte der Sportvorstand aber auch klar: "Wenn wir nicht mit dem Transfermarkt zufrieden gewesen wären, wäre er definitiv geblieben. Es geht darum, Erfolg zu haben und die Mannschaft zusammen zu haben, mit der wir Erfolg haben können."

Nachdem sich die Fronten im Mai und Juni immer weiter verhärteten, fiel die endgültige Wechselentscheidung dann in der Sommerpause. Lewandowski wechselte für 45 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen in Richtung FC Barcelona. Zuletzt reiste er noch einmal nach München, um sich nach acht Jahren FC Bayern von seinen Kollegen und den Mitarbeitern des FC Bayern zu verabschieden.

Auch mit den Verantwortlichen des Rekordmeisters, bei dem Lewandowski zum zweitbesten Torschützen der Vereinshistorie aufgestiegen war, gab es noch klärende Gespräche: "Ich glaube, jetzt können alle zufrieden sein", zeigte sich auch Salihamidzic mit der gefundenen Lösung vollends zufrieden.