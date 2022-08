Fix! Timo Werner kehrt zu RB Leipzig zurück

motivio via www.imago-images.de

RB Leipzig: Timo Werner ist zurück an alter Wirkungsstätte (Archivbild)

Was sich seit einigen Tagen andeutete, wurde nun offiziell bestätigt: Timo Werner verlässt den FC Chelsea nach zwei Jahren vorzeitig und kehrt zu RB Leipzig zurück. Bei den Sachsen unterschrieb der der Stürmer einen Vertrag bis 2026.

Timo Werner ist wieder da! Nachdem er bereits am Montag nach Leipzig geflogen war und sich am Dienstagvormittag dem Medizincheck in der Ost-Metropole unterzog, konnte RB am frühen Abend endlich Vollzug melden. Der deutsche Nationalspieler ist zurück in der Bundesliga und an seiner alten Wirkungsstätte. Bei den Roten Bullen bekommt er die Rückennummer 11.

"Die Verpflichtung von Timo Werner ist für uns ein besonderer Transfer. Wir hatten zusammen vier tolle Jahre in Leipzig, in denen Timo RBL-Rekordtorschütze und Nationalspieler geworden ist. Seine Rückkehr hat auch für unsere Fans einen enormen Stellenwert, denn Timo war in Leipzig Publikumsliebling und Identifikationsfigur", freute sich Florian Scholz, Kaufmännischer Leiter Sport bei RB Leipzig, über den geglückten Transfercoup.

Der deutsche Nationalspieler selbst zeigte sich ebenfalls begeistert: "Ich bin sehr glücklich, ab sofort wieder für RB Leipzig zu spielen. Es war von 2016 bis 2020 eine tolle Zeit, in der wir als Liga-Neuling für Furore gesorgt haben", erinnerte sich der Torjäger noch.

An seinen bisherigen Klub FC Chelsea gerichtet meinte der Offensivmann: "Ich hatte zwei großartige Jahre beim FC Chelsea, für die ich sehr dankbar bin und die gekrönt wurden mit dem Titel in der Champions League. Die Erfahrung, in einem anderen Land und einer anderen Liga zu spielen, hat mir für meinen Weg sehr geholfen. Jetzt freue ich mich auf die neue Saison mit RB Leipzig und vor allem auf die Leipziger Fans, die für mich einen besonderen Stellenwert haben. Wir haben zusammen viel vor und ich will nun natürlich auch der erste Leipziger Bulle sein, der die 100-Tore-Marke knackt."

Die Rückkehr des Rekordtorschützen! 💥 #RBLeipzig verpflichtet Timo #Werner vom @ChelseaFC mit sofortiger Wirkung. Der Angreifer unterzeichnet einen Vierjahresvertrag bis 2026 ✍️



Alle Informationen zum Transfer ⤵️ — RB Leipzig (@RBLeipzig) 9. August 2022

Keine Konstanz beim FC Chelsea

Beim FC Chelsea lief es zuletzt nicht so richtig rund für Werner, der vor zwei Jahren für 53 Millionen Euro auf die Insel gewechselt war. Kein Wunder, dass er mit Blick auf die WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) durchaus ins Grübeln kam.

"Es ist klar, dass ich mehr spielen will, und ich sollte mehr spielen, um für die WM gut in Form zu sein und eine Chance zu haben, zu spielen", sagte der Angreifer zuletzt. Das würde wohl auch Hansi Flick gefallen, denn die Zeit drängt.

In weniger als dreieinhalb Monaten steht die Winter-WM an, nach dem letzten Bundesligaspieltag (11. bis 13. November) bleiben dem Bundestrainer und seinem Team nur wenige Tage für die unmittelbare Vorbereitung.

Timo Werner hat Top-Bilanz bei RB Leipzig

"Wir haben keine Zeit, da noch nachzubessern. Wir brauchen Spieler, die im Rhythmus sind", hatte Flick betont. Auch deshalb hofft der 57-Jährige, dass seine Profis "zum Spielen kommen, dass sie vielleicht einen Verein bekommen oder sich auch bei ihrem Verein durchsetzen".

Das gelang Werner, der Leipzig 19,5 Millionen Euro kosten soll, bei den Blues nicht nachhaltig. In der vergangenen Premier-League-Saison brachte er es unter Teammanager Thomas Tuchel auf 15 Startelfeinsätze und lediglich vier Treffer.

Ganz anders sah das noch zu Leipziger Zeiten aus. Dort war Werner zwischen 2016 und 2020 mit 90 Treffern in 156 Pflichtspielen zum Top-Torjäger von RB avanciert, hinzu kamen 40 Vorlagen. Beim Pokalsieger hätte man gegen solche Zahlen wohl nichts einzuwenden.

Timo Werner soll Konkurrenzkampf bei den Roten Bullen anheizen

Im Team von Trainer Domenico Tedesco, das mit einem 1:1 beim VfB Stuttgart in die Saison gestartet war, wird der 26-Jährige den Konkurrenzkampf im Angriff weiter anheizen.

Dort ist Christopher Nkunku meist gesetzt, aber für André Silva, Alexander Sörloth oder Yussuf Poulsen könnte es eng werden.