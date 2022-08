Missverständnis Köln! Youngster vor Rückkehr zum FC Bayern?

IMAGO/Herbert Bucco

Bright Arrey-Mbi (l.) hat unter Steffen Baumgart noch kein Pflichtspiel bestritten

Bright Arrey-Mbi bestritt zwischen 2020 und 2021 über 30 Partien für den FC Bayern II in der 2. Liga und Regionalliga Bayern. Nachdem ihm der Sprung in den Lizenzspielerkader der Münchner noch verwehrt bliebt, ließ er sich im Winter dieses Jahres zum 1. FC Köln verleihen. Auch dort wartet Arrey-Mbi noch auf sein Bundesliga-Debüt.

Seit seiner Zeit in der Domstadt hat der Innenverteidiger erst sieben Einsätze in der viertklassigen Regionalliga West vorzuweisen. Kölns Bundesliga-Cheftrainer Steffen Baumgart berief den 19-Jährigen zwar ins Sommer-Trainingslager und testete den Youngster in mehreren Testspielen. Für ein Pflichtspiel-Debüt bei den Profis reichte es bisher aber nicht.

Wie das Portal "transfermarkt" nun vermeldete, soll der Defensivmann ernsthaft über einen vorzeitigen Abbruch des Leihgeschäfts nachdenken.

Da er im Profi-Kader des FC Bayern derzeit erst recht keine Chancen auf Einsatzzeiten bekäme, könnte direkt ein weiterer Klubwechsel auf Zeit bevorstehen. Nach Informationen des Sportportals soll Arrey-Mbi im europäischen Ausland durchaus Begehrlichkeiten wecken.

Arrey-Mbi besitzt noch einen langfristigen Vertrag beim FC Bayern bis 2025

Aus der zweiten englischen Liga sowie der ersten Liga aus Frankreich und Belgien soll es Interessenten für den gebürtigen Kaarster geben, der neben der deutschen auch die englische Staatsbürgerschaft besitzt.

In Deutschland soll er zudem bei mehreren Zweitliga-Vereinen ebenfalls auf dem Zettel stehen. Um welche Klubs es sich konkret handelt, stand bis zuletzt noch nicht fest.

Fest verkaufen will der FC Bayern das Abwehrtalent allerdings wohl noch nicht. Der Vertrag von Bright Arrey-Mbi läuft beim deutschen Rekordmeister noch langfristig bis 2025. Die Münchner werden sich die weitere Entwicklung des Verteidigers also weiterhin genauestens anschauen.