Häme nach Mega-Pleite! Klopp legt sich mit Ex-Star an

IMAGO/Peter Byrne

Jürgen Klopp ließ seinem Frust freien Lauf

Am vergangenen Samstag fegte der FC Brentford Manchester United mit 4:0 vom Rasen, sorgte bei den Red Devils damit endgültig für Krisenalarm und feierte die wohl größte Überraschung der laufenden Premier-League-Saison. Nach der Partie hagelte es für Uniteds Starensemble um Cristiano Ronaldo und Ex-BVB-Superstar Jadon Sancho haufenweise Häme. Zum Unmut von Liverpool-Coach Jürgen Klopp, der sich nach einer Analyse beinahe zum Handeln gezwungen sah.

Ex-Angreifer Gabriel Agbonlahor, der inzwischen als Experte für "talkSPORT" agiert, redete Manchester United nach der Blamage in Grund und Boden. Die Akteure des MUFC seien wie "Amateure" aufgetreten, Christian Eriksen, David de Gea oder Lisandro Martinez schlicht "nicht gut genug" und Neu-Coach Erik ten Hag solle man am besten sofort wieder die Sachen packen lassen, wetterte der ehemalige englische Nationalspieler.

Worte, die bei Klopp einen faden Beigeschmack hinterließen und eine Erinnerung weckten, die nicht gerade schmeichelhaft für Agbonlahor ist.

"Es war nach dem Brentford-Spiel offensichtlich keine schöne Woche für United", eröffnete Klopp und schob nach: "Wir vergessen in diesen Momenten immer, wie gut Brentford ist. Die Reaktionen [auf die Pleite] waren so mies. Ich fuhr gerade nachhause, nachdem ich die erste Hälfte gesehen hatte und hörte, was Gabby [Agbonlahor] auf talkSPORT sagte", so Klopp weiter.

Dann setzte es eine Breitseite gegen den Ex-Profi. "Er hat in meinem ersten Jahr gegen uns 6:0 verloren, daher hatte ich ihn gar nicht als Mentalitätsmonster auf dem Rasen in Erinnerung", stichelt der Deutsche. Er habe sich daher beinahe gezwungen gesehen, in der Show anzurufen und Agbonlahor daran zu erinnern, dass er auch mal Spieler gewesen ist.

"Wenn Ex-Spieler schon so reagieren, kannst du dir vorstellen, wie es der Rest tut. Man muss sich auch mal selbst fragen, welche Reaktionen man sich in einer solchen Situation wünscht", fuhr Klopp fort.

Klopp verwies in seiner Schelte auf das 0:6 von Agbonlahor und Aston Villa gegen Liverpool am 14. Februar 2016, der Stürmer selbst verbindet mit Liverpool allerdings eine ganz andere Erinnerung und reagierte auf Instagram auf Klopps Attacke.

"Flashback Friday - Mentalität, um das Siegtor an der Anfield Road zu erzielen", postete Agbonlahor, versehen mit einem Bild seines Treffers vom 13. September 2014, als er beim 1:0 in Liverpool für den einzigen Treffer sorgte. Klopp war damals allerdings noch Coach des BVB.