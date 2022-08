LIVE: Wie schwer wiegt das Werder-Debakel, Herr Terzic?

IMAGO/Ulrich Wagner

Trainer Edin Terzic tritt mit dem BVB am Samstag bei Hertha BSC an

Nach den ersten 269 Minuten der laufenden Bundesliga-Saison hätte die Welt von Borussia Dortmund kaum rosiger aussehen können, alles deutete auf einen perfekten Start mit neun Zählern hin. Dann folgte gegen Werder Bremen ein denkwürdiger Einbruch: Die Hanseaten drehten einen 0:2-Rückstand in der Schlusshase in einen 3:2-Erfolg und erstickten die Feierlaune der Schwarz-Gelben. Bei Hertha BSC muss die Borussia nun unbedingt gewinnen, will man die Tabellenspitze nicht schon früh aus den Augen verlieren. Trainer Edin Terzic und der künftige Sportchef Sebastian Kehl stellen sich ab 13:00 Uhr den Fragen der Presse.

sport.de begleitet die BVB-PK ab 13:00 Uhr im LIVE-Blog.

+++ Die PK hat begonnen +++

Edin Terzic und Sebastian Kehl haben sich auf dem Podium eingefunden. Die Pressekonferenz des BVB zum anstehenden Gastspiel bei Hertha BSC hat begonnen.

+++ Wie ist die personelle Situation beim BVB? +++

Neben Langzeitausfall Sébastien Haller, der Neuzugang unterzieht sich wegen seiner Hodenkrebs-Erkrankung derzeit einer Chemotherapie, vermissten die Fans im Training des BVB zuletzt auch Donyell Malen (muskuläre Probleme), Mahmoud Dahoud (Schulter) und Karim Adeyemi (Fuß). Wie die Chancen des Trios auf eine Rückkehr in den Kader stehen, dürfte Terzic ab 13 Uhr enthüllen.

+++ Kehl nimmt den BVB in die Pflicht +++

Die Pleite gegen Bremen hing in den letzten Tagen schwer über dem Geschäftsräumen der Dortmunder, die ewige Mentalitätsfrage ließ sich nach dem irren Einbruch schlicht nicht so einfach unter den Tisch kehren. Sebastian Kehl, der designierte Sportchef der Schwarz-Gelben, stellte im Gespräch mit dem "kicker" daher eine klare Anforderung an sein Team.

"Wir müssen und wollen uns steigern und die notwendige Reaktion zeigen", so der Ex-Kapitän.

+++ Hummels hofft auf Hammergruppe - und Terzic? +++

Thema dürfte auch die am Abend anstehende Auslosung der Champions-League-Gruppen sein. Der deutsche Vizemeister ist nur in Topf drei gesetzt und droht somit, auf einige absolute Topteams zu treffen. Für Verteidiger Mats Hummels kein Problem:

"Ich hoffe auf eine schwere Gruppe, deshalb spielen wir Champions League", sagte der Innenverteidiger in Frankfurt vor der Ziehung am Donnerstag (18:00 Uhr/DAZN): "Von mir aus kann da aus jedem Topf der schwierigste Gegner kommen. Das sind dann geile Lose und großartige Spiele." Ob Terzic das ebenso sieht?