Baumgart verrät: Darum schaue ich so gerne Bayern-Spiele

Köln-Coach Baumgart schaut sich gern Spiele des FC Bayern an

Steffen Baumgart trainiert zwar den 1. FC Köln, doch als Genießer des Fußballs schaut der 50-Jährige gern Spiele des FC Bayern an. Warum das so ist, hat er nun verraten.

Mit dem 1. FC Köln machte Steffen Baumgart gerade erst den Einzug in die Gruppenphase der Conference League klar, abseits des Effzeh guckt der Trainer des Domstadt-Klubs aber auch beim FC Bayern München hin, und zwar mit Genuss. "Ich schaue sie sehr gerne, weil sie einfach schönen Fußball spielen", erklärte Baumgart der "Bild am Sonntag" und lobte: "Sie sind noch mal stärker geworden und noch weniger ausrechenbar".

In Robert Lewandowski, der sich dem FC Barcelona anschloss, hätte der deutsche Fußball-Rekordmeister zwar den besten Stürmer Europas verloren, so der Köln-Coach weiter, dafür hätte der FC Bayern "nun einfach vier, fünf Spieler, die Tore schießen."

Die Spiele des FC Bayern würden Freude bereiten, gleichzeitig aber auch ehrfürchtig machen, sagte Baumgart. "Sie haben ja nicht nur Bochum zerlegt, sondern auch Frankfurt. Und wenn sie im Supercup komplett durchgezogen hätten, hätten sie auch Leipzig zerlegt. Das ist in der höchsten Spielklasse schon eine Extra-Klasse", hob der 50-Jährige hervor und warnte zugleich: "Wenn die Bayern so weiterspielen, wird’s für uns alle nicht einfach."

Baumgart: FC Bayern wird noch "in den Belastungsbereich" kommen

Dennoch möchte Baumgart den Münchnern noch nicht zum elften Titel in Serie gratulieren. "Das wäre ein bisschen früh." Es seien noch einige Aufgaben zu lösen, setzte der Trainer des Bundesliga-Rivalen hinzu: "Sie werden durch die Champions League in den Belastungsbereich kommen, es wird eine WM gespielt. Da sind noch so viele Faktoren, dass wir mit den Glückwünschen noch ein bisschen warten sollten."

Baumgart selbst muss mit seinem 1. FC Köln am 17. Spieltag in München und am 34. Spieltag zuhause gegen den FC Bayern ran.

Von "Bild" gefragt, ob er einmal selbst gern die Möglichkeiten hätte, die sich Bayern-Coach Julian Nagelsmann bieten, beispielsweise die Möglichkeit, sich einen Star zu wünschen, sagte Baumgart deutlich: "Ich habe noch nie einen Spieler gefordert. Klar sprechen wir darüber, dass der eine oder andere Spieler gut zu uns passen würde. Aber mir kommt es eher darauf an, dass ich eine Mannschaft habe, die mitzieht."