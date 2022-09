Voting: Das große Transfer-Zeugnis - jetzt abstimmen!

IMAGO/Patrick Scheiber

Das Transferfenster in der Fußball-Bundesliga ist geschlossen, FC Bayern, BVB, FC Schalke 04 und Co. haben ihre Planung abgeschlossen.

Geld floss in diesem Sommer wegen der weniger werdenden Einschnitte durch die Corona-Pandemie wieder mehr im deutschen Oberhaus.

Das Volumen des Rekordsommers 2019 mit Ausgaben von knapp über 700 Millionen Euro wurde zwar auch diesmal klar nicht erreicht.

FC Bayern und BVB auf Platz 1 und 2

Ein deutlicher Trend ist aber zu sehen: Nach rund 270 Millionen 2020 und knapp 400 Millionen 2021 gaben die 18 Klubs nun knapp 480 Millionen Euro für neue Fußballer aus.

Wie schon in den beiden Vorjahren erwirtschafteten sie bei Einnahmen von gut 520 Millionen Euro dabei sogar noch ein Plus.

Transfer-Krösus der Bundesliga ist - wie sollte es auch anders sein - der FC Bayern. Der Rekordmeister investierte fast 140 Millionen Euro in neue Spieler, nahm aber auch mehr als 100 Millionen Euro durch Verkäufe ein.

Immerhin 91 Millionen Euro gab der BVB aus (Einnahmen von 79 Millionen Euro).

Millionen-Plus für den FC Schalke 04

Dritter in der Transfer-Tabelle ist RB Leipzig. Die Sachsen ließen sich ihre Neuzugänge - darunter Nationalspieler Timo Werner - knapp 60 Millionen Euro kosten. Der Pokalsieger verzeichnete dank Verkäufen in Höhe von 75 Millionen Euro aber sogar ein deutliches Plus.

Das gelang auch Aufsteiger FC Schalke 04, der trotz der Rückkehr ins Oberhaus weiter keine großen Sprünge machen kann. Neuzugängen im Wert von rund acht Millionen Euro standen Abgänge für 16 Millionen Euro gegenüber.

