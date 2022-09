Rafinha träumt von Bundesliga-Rückkehr

IMAGO/Yuri Murakami

Rafinha spielte in der Bundesliga für Schalke 04 und den FC Bayern

Beim FC Schalke 04 sammelte er erste Erfahrungen in Europa, mit dem FC Bayern gewann Rafinha einst sieben Mal die Deutsche Meisterschaft. Nun hat der Außenverteidiger sogar eine Rückkehr nach Deutschland ins Gespräch gebracht.

"Ich will in der Bundesliga meine Karriere beenden", kündigte der 36-Jährige im Interview mit "Bild TV" an.

Derzeit läuft der vierfache Nationalspieler in seiner brasilianischen Heimat für den FC Sao Paulo auf. Es hieß, eigentlich wolle Rafinha seine Karriere in Brasilien ausklingen lassen.

Doch scheinbar fühlt sich der Defensivspezialist noch immer zu höheren Aufgaben berufen. Auch das Alter ist für ihn kein Faktor. "Ich will noch zwei bis drei Jahre spielen, ich bin fit. Ich habe 15 Jahre in der Bundesliga gespielt", erklärte er.

Die Zeit in Deutschland war für den Außenspieler der erfolgreichste Abschnitt seiner Laufbahn. 2005 holte ihn der FC Schalke 04 aus Brasilien in die Bundesliga. Nach fünf Jahren bei den Königsblauen zog es ihn zunächst nach Genua weiter, ehe sich 2011 der FC Bayern seine Dienste sicherte.

In München gewann er in den folgenden acht Jahren alles, was der Weltfußball zu bieten hat. Neben sieben Meisterschaften und vier Triumphen im DFB-Pokal steht auch der Champions-League-Sieg 2013 in seiner Vita. Im folgenden Jahr gewann er mit dem Rekordmeister auch noch den Weltpokal.

Rafinha zuletzt beim FC Schake 04 gehandelt

Dass es für das Niveau von damals heute wohl nicht mehr reicht, ahnt auch der Abwehrspieler. Deshalb wäre für ihn auch der Gang zu einem kleineren Klub in der Bundesliga denkbar.

"Die Bundesliga ist eine super Liga, auch die zweite Liga ist sehr gut. Auch die zweite Bundesliga ist kein Problem", machte Rafinha deutlich.

Zuletzt hatte es im Januar 2021 Gerüchte über eine Bundesliga-Rückkehr gegeben. Damals steckte der FC Schalke 04 fast schon aussichtslos im Abstiegskampf und suchte im Winter händeringend nach Verstärkungen. Rafinha war laut "Bild" damals Thema beim Revierklub.

Im selben Transferfenster holte S04 auch Torjäger Klaas-Jan Huntelaar zurück. Letztlich entschieden sich die Schalke-Bosse jedoch gegen Rafinha. Am Ende der Saison stand der Abstieg.