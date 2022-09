Satte Upgrades für Stars von FC Bayern und BVB in FIFA 23

via IMAGO

Jamal Musiala (oben) und Jude Bellingham erhalten in FIFA 23 stärkere Wertungen

Eine Panne, die mehreren Xbox-Usern ermöglichte, die noch nicht offiziell veröffentlichte Fußballsimulation FIFA 23 anzuspielen, gab vorige Woche zahlreiche Ratings preis. So wurde bekannt, dass sich einige Bundesligaspieler über ein sattes Upgrade freuen dürfen.

Jamal Musiala zählt zu den größten Talenten im deutschen Fußball. Trotzdem musste sich der 19-jährige Star des FC Bayern München im Vorjahr noch mit einem Rating von überschaubaren 75 Punkten zufrieden geben.

In FIFA 23 wird der feine Techniker allerdings voraussichtlich mit einer Gesamtwertung von 81 Zählern ausgestattet sein. Zudem dürfte Bayerns Versprechen für die Zukunft über hohe Ratings in Sachen Dribbling und Geschwindigkeit verfügen.

BVB-Star könnte beliebter FUT-Spieler werden

Mit Jude Bellingham wird auch ein Star des BVB für viele starke Auftritte in der Vorsaison belohnt. Der Engländer kommt auf 84 Gesamtpunkte und stellt damit einen der stärksten Akteure von Borussia Dortmund dar.

Im Vorgänger von FIFA 23 wurde der Mittelfeldmotor des BVB noch mit lediglich 79 Zählern ausgestattet. Größtenteils ausgeglichene Teil-Ratings dürften dem 19-jährigen eine ausgesprochen begehrte Karte im Ultimate-Team-Modus bescheren.

Auch Christopher Nkunku konnte in der vergangenen Spielzeit Fans und Fachwelt in regelmäßigen Abständen von sich überzeugen. So kam es, dass der Leipziger in der Sommerpause zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt worden ist.

Mit 86 Punkten gehört der Angreifer zu den stärksten Bundesligaspielern in FIFA 23. Im Vorjahr genehmigte Entwickler EA dem Franzosen ein Rating von 81 Zählern.

Upgrades auch abseits der Bundesliga

Auf internationaler Bühne machten unter anderem die Offensiv-Stars Vinicius Junior (Real Madrid) und Darwin Núñez (wechselte im Sommer von Benfica Lissabon zum FC Liverpool) auf sich Aufmerksam.

Daher dürfen sich beide über ein Upgrade von gleich sechs Punkten freuen. Während Vinicius in FIFA 23 ein Rating von 86 Zähler aufweist, kommt Darwin immerhin auf 81 Punkte.

Ob die geleakten Ratings auch tatsächlich unverändert in FIFA 23 auftauchen, ist noch nicht bekannt. Großartige Veränderungen sind allerdings wohl nicht mehr zu erwarten.