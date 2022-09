BVB-Spiel wegen Tod von Elizabeth II. vor Absage?

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Droht dem BVB-Spiel in der Champions League die Verlegung?

Der Tod der der britischen Königin Elizabeth II. könnte womöglich die planmäßige Austragung der Champions-League-Partie Manchester City gegen Borussia Dortmund verhindern. Dem BVB droht in diesem Fall wohl vor allem ein ganz bestimmtes Szenario.

Auch der Sport trauert dieser Tage um die verstorbene Königin Elizabeth II., insbesondere natürlich in Großbritannien. Der gesamte Spielbetrieb in der Premier League sowie der ersten und zweiten Liga ruht.

Auch andere Sport-Events auf der Insel finden nicht statt. Zahlreiche (nicht nur) britische Klubs und Stars kondolierten Elizabeths Familie um den neuen König Charles III. in den sozialen Netzwerken.

"Wir und unsere Vereine möchten den langen und unermüdlichen Dienst Ihrer Majestät für unser Land würdigen", sagte Premier-League-Chef Richard Masters. "Als unsere dienstälteste Monarchin war sie eine Inspiration und hinterlässt ein unglaubliches Erbe nach einem Leben voller Hingabe."

Auch Manchester City vs. BVB betroffen?

Völlig unklar ist, wie es in Sachen Sport in Großbritannien über das Wochenende hinaus weitergeht. Im Fokus stehen besonders die auf britischem Boden geplanten Partien der Champions League sowie Europe League. Werden die Spiele trotz der aktuell herrschenden Staatstrauer überhaupt stattfinden?

Betroffen von Änderungen im geplanten Ablauf wäre unter anderem auch Borussia Dortmund. Denn am Mittwoch (21:00 Uhr) steht für den BVB das mit Spannung erwartete Auswärtsspiel bei Manchester City auf dem Programm.

Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, drohen den Klubs zwei unterschiedliche Szenarien, sollte der Fußball in England auch in der kommenden Woche ruhen. Demnach könnte die Partie entweder auf einen späteren Zeitpunkt oder in ein anderes Stadion außerhalb Großbritanniens verlegt werden.

BVB tappt noch im Dunkeln

Die letzte Variante soll dem Bericht zufolge wegen des extremen Termindrucks vor der Winter-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) die wahrscheinlichere Option sein.

Der UEFA würden schlichtweg mögliche Ausweichtermine fehlen, um das Spiel zu einem anderen Zeitpunkt austragen zu lassen, heißt es.

Der BVB selbst erhielt laut "RN" zumindest bis Freitagabend noch keine Signale der UEFA, die für eine Verlegung des Champions-League-Duells gegen ManCity sprechen. Stand jetzt reist der Dortmunder Tross am Dienstagmittag also in Richtung Manchester.