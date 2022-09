Fit für Barca? Jamal Musiala meldet sich zu Wort

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Jamal Musiala musste die Partie des FC Bayern gegen Stuttgart vorzeitig beenden

Nationalspieler Jamal Musiala musste in der Bundesliga-Partie des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart (2:2) am Samstag vorzeitig ausgewechselt werden. Ist ein Einsatz gegen den FC Barcelona in der Champions League in Gefahr?

Jamal Musiala zählt in dieser noch jungen Saison zu den wichtigsten Offensivspielern des FC Bayern. Der 19-Jährige erzielte im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart bereits seinen vierten Ligatreffer (60.) und ist damit aktuell erfolgreichster Torschütze der Münchner im Oberhaus.

Doch beim Stand von 2:1 musste Musiala in der 81. Minute ausgewechselt werden. Vorausgegangen war ein Zweikampf auf Höhe der Mittellinie: Der Bayern-Akteur spielte aus der Drehung einen Pass in die Tiefe - zu schnell für Stuttgarts Verteidiger Waldemar Anton, der Musiala am Knöchel traf.

Es war Musialas letzte Aktion im Spiel, nach kurzer Behandlung an der Seitenlinie wurde er für Sadio Mané ausgewechselt.

Jamal Musiala fiebert Partie gegen FC Barcelona entgegen

Sorgen um die Gesundheit ihres Lieblings müssen sich die Fans des FC Bayern aber nicht machen. Musiala selbst gab nach der Partie schnell Entwarnung.

"Alles gut, es ist keine Verletzung!", gab er gegenüber "Sport1" zu Protokoll. Er sei nur ein "leichter Schlag" gewesen. Für die so wichtige Champions-League-Partie gegen den FC Barcelona (Dienstag, 21:00 Uhr) sei er "fit".

Der 15-fache deutsche Nationalspieler fiebert der Partie bereits seit der Auslosung entgegen, ist der FC Barcelona für ihn doch so etwas für eine Jugendschwärmerei. "Der FC Barcelona war meine 'Go-to-Mannschaft', mein Lieblingsteam. Ich hatte ein Trikot von Messi, das Mittelfeld mit Xavi, Iniesta, Busquets. Das hat mich fasziniert", verriet er jüngst der "Sport Bild".

Zudem kommt es in München zum mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen mit Robert Lewandowski. "Ich freue mich, dass ich Lewy wiedersehe. Und ich hoffe, dass er in München mit Applaus empfangen wird, das hat er verdient", so Musiala.