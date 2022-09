"München ist für Barca immer noch verflucht"

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Während Robert Lewandowski (r.) im Barca-Trikot ohne Torerfolg blieb, netzte Lucas Hernández für den FC Bayern

Der FC Bayern hat seine sagenhafte Serie gegen den FC Barcelona weiter ausgebaut. Durch den 2:0-Erfolg blieben die Münchner auch im siebten Heimspiel der Vereinsgeschichte gegen die Katalanen ungeschlagen. Während der Deutsche Meister in der zweiten Halbzeit eine klare Leistungssteigerung zeigte, verpufften die Barca-Angriffe bei der Rückkehr von Weltfußballer Robert Lewandowski in die Allianz Arena. Die internationalen Pressestimmen zum Bayern-Sieg in der Königsklasse:

Spanien

Sport: "Barca vergibt Chancen und Bayern nutzt es aus - Xavis Männer spielen eine sehr gute erste Halbzeit, aber fünf folgenschwere Minuten zu Beginn der zweiten besiegen sie. Lewandowski hat bei seiner Rückkehr nach München drei klare Chancen, trifft aber nicht."

Mundo Deportivo: "Lewy fehlt bei seiner Rückkehr nur das Tor! Der Pole bekam Applaus, schoss dann sieben Mal aufs Tor und hatte zwei Großchancen. Aber Neuer konnte er nicht schlagen."

As: "Barca vergibt seine Chancen in der ersten Halbzeit und werden in der zweiten Halbzeit von den Bayern überholt. Den Männern von Xavi wird klar, dass sie sich verbessert haben und auf dem richtigen Weg sind, aber dass es lange dauern wird."

El País: "Barça, an den Strafräumen gescheitert, reicht eine gute erste Halbzeit gegen einen rücksichtslosen Rivalen, der nach der Pause mehr Geschick und Durchschlagskraft hatte, nicht aus."

Marca: "Barcelona stürzte erneut bei den Bayern ab, wie es in der Geschichte fast immer passiert ist. Die Deutschen sind weiterhin das schwarze Biest, obwohl es gestern Momente gab, in denen Barcelona überlegen war."

El Mundo: "Barcelona kann seiner Vergangenheit in München nicht entkommen. Barcelona brach trotz einer bemerkenswerten ersten Halbzeit gegen die Bayern, in der sie den Schuss verfehlten, in nur vier Minuten zusammen."

La Vanguardia: "Der FC Bayern bestraft die Ungenauigkeit von Barca! München ist für Barça immer noch verflucht. Es war nicht wie früher, aber die Niederlage kam genauso. Unerbittlich."

England

The Sun: "Robert Lewandowski erlebte eine Albtraum-Rückkehr in die Allianz Arena, als er von Leroy Sané vorgeführt wurde. Der polnische Stürmer wechselte diesen Sommer von Bayern München zu Barcelona, ​​nachdem er seinen Abgang durchgesetzt hatte, sah aber so aus, als würde er immer noch für seine alte Mannschaft spielen, als er sich weigerte, den Ball im Bayern-Tor unterzubringen."

The Guardian: "Das Schönste, was man hier über Barcelona sagen könnte, war vielleicht, dass von all den jüngsten Demütigungen gegen Bayern München dies bei weitem die am wenigsten demütigende war."

Daily Mail: "Robert Lewandowski erlebt eine unglückliche Rückkehr in die Allianz Arena."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Toller Kraftakt der Bayern, die trotz guter Leistung von Barcelona mit Toren von Lucas Hernández und Sané ihren ehemaligen Torjäger besiegten."

Tuttosport: "Die klassische Revanche von Lewandowski bei den Bayern bleibt aus. Bayern bleibt sachlich und zwingt Barca ein 2:0 auf.

Frankreich

L'Équipe: "Bayern gibt Barça in der Champions League eine Lehrstunde in Sachen Realismus."

Schweiz

Blick: "Clevere Bayern bestrafen Barca und Lewandowski. Der FC Barcelona ist im Champions-League-Spiel gegen Bayern in der Allianz Arena lange die bessere Mannschaft. Doch im zweiten Durchgang zeigen die Münchner den Katalanen, wie Toreschießen geht."

Österreich

Kronen Zeitung: "Bayern-Party gegen Barcelona! Lewandowski genervt. Der FC Bayern hat durch brutale Effizienz auch sein zweites Fußball-Champions-League-Gruppenspiel gewonnen und beim 2:0 (0:0) am Dienstag eine glanzvolle Rückkehr von Stürmer-Star Robert Lewandowski nach München verhindert."

Deutschland

kicker: "Der FC Bayern München hat wieder einmal daheim den FC Barcelona geschlagen. Dabei zeigte sich Barça vor allem im ersten Durchgang spielfreudig, aber glücklos. Ein Doppelschlag nach der Pause brachte den deutschen Rekordmeister auf die Siegerstraße."

Bild: "Pannen-Rückkehr für Lewandowski! "Wie es MIT Robert Lewandowski geht, wissen die Bayern. Jetzt wissen die Bayern, dass es in der Champions League auch GEGEN ihn funktioniert! Bayern gewinnt zu Hause 2:0 gegen Barcelona und entzaubert den Weltfußballer bei einer Rückkehr nach München."

Sport1: "Der FC Bayern München behält beim Wiedersehen mit Robert Lewandowski die Oberhand. Der Barca-Torjäger präsentiert sich ungewohnt fahrlässig vor dem Tor."

Spiegel: "Im ersten Durchgang zeigte der FC Bayern gegen Barcelona eine bedenkliche Leistung. Rückkehrer Robert Lewandowski ließ einige gute Chancen liegen. Nach der Pause reichte ein schneller Doppelschlag für einen 2:0-Sieg."

Süddeutsche Zeitung: "Der Zielspieler heißt Hernández! 45 Minuten vermisst der FC Bayern einen Stürmer wie Robert Lewandowski - dann bricht der Verteidiger den Bann. Das 2:0 gegen Barcelona macht den Start in die Champions-League-Saison perfekt."