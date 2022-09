Kahn richtet Appell an Stars des FC Bayern

IMAGO/ULMER

Oliver Kahn appelliert an die Profis des FC Bayern

Vorstandschef Oliver Kahn hat sich nach dem 2:0-Sieg in der Champions League gegen den FC Barcelona nach eigener Aussage noch in der Kabine mit einer klaren Ansage an die Profis des FC Bayern gewandt.

"Wir sind gut beraten, nicht gleich wieder zu übertreiben, in Euphorie zu verfallen. Man hat gesehen, welchen Fußball wir phasenweise spielen können. Trotzdem gibt es noch Phasen, in denen wir besser spielen können. Ich habe es zur Mannschaft gesagt: Besonders viel wert ist der Sieg, wenn wir jetzt nachziehen. Und nachziehen heißt, in Augsburg zu gewinnen", sagte Kahn.

Heißt: Der deutsche Rekordmeister soll nun auch in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurückkehren. Zuletzt war er dort drei Partien in Folge sieglos geblieben, gegen Borussia Mönchengladbach, Union Berlin (jeweils 1:1) sowie zuletzt den VfB Stuttgart (2:2).

FC Bayern gegen den FC Barcelona mit dem "Quäntchen Glück"

Gegen Barca habe der FC Bayern "in der ersten Halbzeit schon auch das nötige Quäntchen Glück gehabt" - insbesondere, weil Robert Lewandowski bei der Rückkehr in sein früheres "Wohnzimmer" mehrere gute Chancen ausließ.

Während die Münchner in der Königsklasse nach dem 2:0 gegen Inter Mailand am ersten Spieltag sowie dem Erfolg gegen Barca mit blütenweißer Weste dastehen, belegen sie in der Liga aktuell "nur" Rang drei.

Tabellenführer ist sensationell Union Berlin, dahinter folgt nicht minder überraschend der SC Freiburg als Zweiter.

Hören die Stars des FC Bayern auf den Kahn-Appell?

Ob die Stars des FC Bayern diesmal dem Appell von Klub-Boss Kahn folgen, bleibt abzuwarten.

"Es ärgert mich, wenn wir nicht Tabellenführer sind. Jetzt brauchen wir Ergebnisse", hatte Kahn bereits nach dem Union-Spiel gefordert - und vergeblich auf eine Reaktion der Mannschaft gehofft.

Zumal Augsburg zuletzt kein gutes Pflaster für den FC Bayern war. Am 12. Spieltag der vergangenen Saison setzte es dort eine 1:2-Niederlage. Mads Pedersen (23.) und André Hahn (35.) trafen für die Fuggerstädter. Das einzige Tor der Gäste erzielte der inzwischen abgewanderte Lewandowski (38.).