Moukoko spricht über Reservisten-Rolle beim BVB

IMAGO/Revierfoto

Youssoufa Moukoko erlöste den BVB gegen den FC Schalke 04

Borussia Dortmunds Matchwinner Youssoufa Moukoko hat sich nach seinem Siegtreffer im Revierderby gegen den FC Schalke 04 zu seiner Reservisten-Rolle beim BVB geäußert.

"Ich wollte unbedingt von Anfang an spielen, aber der Trainer hat anders entschieden. Das musst du akzeptieren und respektieren, weil der Trainer immer bessere Gefühle hat. Als ich dann rein kam und das Tor erzielt habe und gesehen habe, wie alle durchgedreht sind, das war unglaublich. Die Gelbe Wand ist komplett durchgedreht, sowas habe ich noch nie gesehen", sagte Moukoko im Interview mit Vereinsmedien.

Moukoko hatte in der 64. Spielminute Anthony Modeste im Sturmzentrum des BVB ersetzt. In der 79. Minute erzielte er per Kopf das goldene Tor für sein Team.

"Ich habe gesehen, dass ich hinter den Innenverteidiger muss, weil er da etwas Platz gelassen hat. Das habe ich genutzt. Aber, ganz ehrlich, wie ich das Ding letztlich reingemacht habe, keine Ahnung. Ich habe einfach meinen Kopf hingehalten", sagte der 17-Jährige.

BVB gab "130 Prozent" im Derby gegen den FC Schalke 04

Moukoko ergänzte: "Ich freue mich, dass wir die drei Punkte geholt haben. Jetzt ist zwei Wochen Länderspielpause und danach geht es wieder Schlag auf Schlag."

Großen Anteil am Sieg gegen den Erzrivalen hatte laut Moukoko auch Chefcoach Edin Terzic. "Der Trainer hat uns gesagt, dass wir geduldig bleiben müssen, weil sich die Schalker hinten rein stellen werden. Und das war auch so. Wir haben Geduld bewiesen. Unsere Abwehr und unser Torwart haben einen super Job gemacht und dann kamen auch noch die Tribünen mit. Dann gibst du 130 Prozent für dich, für die Fans, für den Trainer."

Neue 1:0-Qualität des BVB

Der knappe Erfolg gegen Schalke war bereits der vierte 1:0-Sieg des BVB in der laufenden Saison - eine neue Qualität das Vizemeisters.

"Letztes Jahr haben wir solche Spiele nicht gewonnen. Dass wir das dieses Jahr schaffen, zeichnet uns aus. Natürlich wäre es für uns und die Fans schön, wenn wir sieben Tore schießen würden. Aber wenn du 34 Mal 1:0 gewinnst, bist du am Ende Meister. Und nur das zählt", sagte Moukoko.

BVB: Sorgen um Marco Reus

Besorgt äußerte sich der Youngster wegen der Verletzung von Marco Reus aus dem Derby, die sich am Sonntag laut Sportdirektor Sebastian Kehl als Außenbandverletzung im Sprunggelenk entpuppte. Drei bis vier Wochen Ausfallzeit drohen dem BVB-Kapitän.

"Ich habe die Szene nicht gesehen und mir einfach nur gedacht: Bitte nicht! Marco ist so wichtig für uns, in der Kabine, im Training, auch für uns junge Spieler. Wenn er länger fehlen würde, würde uns das wehtun", so Moukoko.