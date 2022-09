500 Mio. Euro? Neue Studie errechnet irres Haaland-Vermögen

IMAGO/Joe Toth/Shutterstock

Ex-BVB-Profi Erling Haaland darf sich auf einige große Zahltage freuen

Goldene Zeiten für Torjäger Erling Haaland von Manchester City: Das norwegische Wirtschaftsmagazin "Kapital" hat errechnet, wie viel Geld der Ex-BVB-Star in seiner weiteren Karriere noch verdienen wird. Die Summe ist atemberaubend.

Noch steht Erling Haaland nicht auf der Liste der 400 reichsten Norweger, die das Wirtschaftsmagazin "Kapital" in dieser Woche veröffentlicht hat.

Bis der Name des ManCity-Stürmers auf der Liste auftaucht, ist es Recherchen des Magazins zufolge aber nur noch eine Frage der Zeit.

Bezieht man nur das künftige Gehalt, das Haaland in den kommenden fünf Jahren in Manchester kassiert, in die Rechnung ein, so verfügt der Superstar laut "Kapital" schon jetzt über ein Vermögen in Höhe von 1,1 Milliarden norwegischen Kronen (ca. 107 Mio. Euro). Und das ist erst der Anfang.

Hinzu kommen den Berechnungen zufolge jährlich mindestens 15 bis 20 weitere Millionen Euro an Sponsoren-Geldern sowie Bonuszahlungen, die vom sportlichen Erfolg abhängig sind. "Soweit wir wissen, hat noch nie ein Norweger in dieser kurzen Zeit so einen Reichtum erlangt", heißt es in dem Bericht.

Ex-BVB-Star ein "wirtschaftlicher Wachstumsfall"

Der renommierte Wirtschaftsprofessor Thore Johnsen deutete gegenüber "Kapital" an, dass Haaland finanziell so gut wie keine Grenzen gesetzt sind.

In seinen Augen wäre ein künftiges Gesamtvermögen Haalands in Höhe von rund 500 Millionen Euro noch eine "konservative Schätzung".

Wenn man den Fußball-Profi als "wirtschaftlichen Wachstumsfall" betrachte, "ist klar, dass er sehr viel Geld wert sein wird".

Erling Haaland ein Traum für Sponsoren

Vor allem für die Sponsoren ist die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen BVB-Star erstrebenswert, erklärte "Sponsor Insight"-CEO Vegard Arntsen: "Er hat einen coolen Style. Er kann sehr locker sein und verschiedene Rolle spielen. Es hilft ihm, dass er seinen eigenen Stil hat."

Wirtschafts-Experte Harry Arne Solberg wundert sich nicht über den Wert, den Haaland schon in jungen Jahren erreicht hat.

"Er spielt viel. Und je weiter vorne man spielt, desto populärer wird man. Je mehr Tore man schießt, desto populärer wird man. Er bringt alles mit", sagte der Professor der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität in Trondheim.