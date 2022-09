Flick plant mit WM-Geheimwaffe - Comeback-Plan enthüllt

via www.imago-images.de

Der WM-Zug ist für Florian Wirtz (r.) noch nicht abgefahren

Seit Mitte März hat er keine einzige Spielminute mehr in einem Bundesliga- geschweige denn Länderspiel auf dem Rasen gestanden, nachdem er sich einen Kreuzbandriss zugezogen hatte und seit März ausfiel. Dennoch kann sich Florian Wirtz noch Hoffnungen auf eine Nominierung für die Fußball-WM in Katar machen.

Wie die "Sport Bild" enthüllte, feilt Bundestrainer Hansi Flick an einem Geheimplan mit dem Starspieler von Bayer Leverkusen, der ihn rechtzeitig für den WM-Start Ende November auf Wettkampfniveau bringen soll.

Derzeit konzentriert sich der 19-Jährige voll auf seine Rückkehr auf den Rasen, hat in Leverkusen knapp ein halbes Jahr nach seiner Kreuzband-Verletzung das Training mit Ball am Fuß wieder aufgenommen. Eine wichtige und weitere Etappe auf dem Weg zurück auf die große Fußball-Bühne.

Sollte die Rückkehr des Mittelfeldspielers weiter planmäßig verlaufen, hat ihn der Bundestrainer weiterhin für eine Nominierung in den 26er-WM-Kader auf dem Zettel.

So könnte es für Wirtz noch klappen mit der WM in Katar

Nach den Planungen der Werkself soll Florian Wirtz Mitte Oktober ins Mannschaftstraining zurückkehren. Bietet sich der Teenager dort erfolgreich für sein Bundesliga-Comeback an, könnte er ausgerechnet im rheinischen Derby beim 1. FC Köln am 9. November seine Rückkehr feiern. Gegen die Domstädter hatte Wirtz am 13. März auch seine schwere Knieverletzung erlitten.

Laut dem Medienbericht soll Bundestrainer Flick ein Bundesliga-Comeback als Grundvoraussetzung ansehen, damit Wirtz noch auf den WM-Zug aufspringen könnte. Einsätze über 90 Minuten sollen dabei aber keine Bedingung sein.

Das Derby beim 1. FC Köln wäre in der Bundesliga übrigens die vorletzte Chance auf ein Comeback noch vor der WM-Pause. Das letzte Ligaspiel bestreitet Bayer Leverkusen am 12. November zu Hause gegen den VfB Stuttgart.