BVB-Verteidiger Süle erhält Unterstützung von Ex-Trainer

IMAGO/Revierfoto

Niklas Süle wechselte vom FC Bayern zum BVB

Einst feierte Niklas Süle bei der TSG Hoffenheim seinen Durchbruch. In diesem Sommer zog der Innenverteidiger vom FC Bayern zu Borussia Dortmund weiter. Rund um den Nationalspieler gibt es immer wieder Diskussionen um dessen Gewicht. Süles ehemaliger Trainer Markus Gisdol nahm den BVB-Profi nun in Schutz.

"Es gibt kaum einen Spieler, der keine Schwächen hat. Der eine kann nicht köpfen, der andere ist zu langsam oder hat keinen linken Fuß. Niki wird halt immer wieder die Geschichte mit dem Gewicht zugeschrieben", sagte der 53-Jährige im Interview mit "Sky".

Gisdol glaubt an BVB-Verteidiger Süle

Süle brauche "ein bisschen mehr Nähe, etwas mehr Zuwendung als andere - dann liefert er hervorragende Leistungen", erklärte Gisdol. Der ehemalige Bundesliga-Trainer führte aus: "Wenn man Dinge mit ihm klar bespricht, dann ist er bereit unglaublich hart und konsequent an sich zu arbeiten. Ich bin mir sicher, dass er ein sehr guter Spieler für Dortmund und die Nationalmannschaft ist."

Bislang hat Süle sieben Pflichtspiele für den BVB absolviert. Der 27-Jährige war im Sommer vom FC Bayern nach Westfalen gewechselt. Sein Ex-Klub aus Münchnern kämpft in der Bundesliga derzeit gegen eine Ergebniskrise an. So blieb der Rekordmeister zuletzt viermal ohne Dreier.

Gisdol von Trendwende beim FC Bayern überzeugt

Gisdol ist davon überzeugt, dass sein Trainer-Kollege Julian Nagelsmann mit dem FC Bayern die Wende schafft.

"Gerade wenn er besondere Herausforderungen zu meistern hat, zeigt sich, wie viel Ehrgeiz und Kompetenz er in sich hat. Entscheidend ist natürlich, dass er die hundertprozentige Rückendeckung vom Verein erfährt - das ist ja offenbar der Fall", bewertete der Fußballcoach die Situation Nagelsmanns und führte aus: "Ich bin sicher, dass Julian und die Bayern schnell aus der Ergebnis-Krise herausfinden."