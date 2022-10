Brisant: CR7 bemängelt Qualität von ten Hags Training

IMAGO/Martin Rickett

Im Training von Manchester United soll es immer wieder Spannungen geben

Superstar Cristiano Ronaldo schiebt im Trikot von Premier-League-Klub Manchester United schon seit Wochen Frust. Vor allem sein Verhältnis zu Teammanager Erik ten Hag scheint sich immer weiter zu verschlechtern.

Cristiano Ronaldo würde die Ausbeute aus der aktuellen Saison bei Manchester United wohl nur allzu gerne aus seinen persönlichen Statistiken streichen.

Bislang war der Angreifer in sechs Einsätzen in der Liga an keinem einzigen United-Treffer direkt beteiligt - angesichts von bislang 699 Pflichtspieltreffern in seiner so erfolgreichen Karriere ein wahrer Horror-Wert.

Ronaldo, der zuletzt bei der Blamage gegen Manchester City (3:6) 90 Minuten lang auf der Bank schmorte, stand zudem erst einmal in einer Liga-Anfangself unter dem neuen Teammanager Erik ten Hag. Der Niederländer setzte in den wichtigen Spielen zuletzt lieber auf Marcus Rashford im Sturmzentrum, auch Anthony Martial schien in der Gunst des Ex-Bayern-Trainers höher zu stehen. Ronaldo, so meldeten es englische Medien anschließend, soll darüber stinksauer gewesen sein.

"Natürlich ist er angepisst, wenn er nicht spielt", hatte ten Hag anschließend preisgegeben und Ronaldo immerhin in der Europa League gegen Omonia Nikosia (3:2) in die Startelf berufen.

Neue Spannungen im Training von Manchester United

Doch die Nicht-Berücksichtigung scheint nicht einzig und allein verantwortlich dafür zu sein, warum "CR7" derart unzufrieden ist. Die englische "Times" brachte nun neue Details ans Tageslicht.

Wie die Zeitung erfahren haben will, kritisiert der 37-Jährige zudem die "Qualität des Trainings" von ten Hag sowie dessen taktische Ansätze. Der Niederländer, dessen Spiel-Philosophie als Trainer von Ajax Amsterdam noch so erfolgreich war, sei "stur". Ronaldo beschwere sich dieser Tage daher oft im Training, so die "Times".

Wenige würde es auf der Insel daher überraschen, sollte Cristiano Ronaldo im Winter seine Zelte vorzeitig in Manchester abbrechen. Schon im vergangenen Sommer hatte der immerhin in der Vorsaison erfolgreichste United-Torschütze einen Transfer durchsetzen wollen. Am Ende musste er jedoch beim Europa-League-Teilnehmer bleiben.