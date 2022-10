Matthäus gibt Hoeneß Recht - Warnung an Nagelsmann

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Lothar Matthäus warnt Bayern Münchens Cheftrainer Julian Nagelsmann

Der FC Bayern muss sich nach dem verpassten Sieg im Spitzenspiel beim BVB (2:2) ordentlich schütteln. Doch Ehrenpräsident Uli Hoeneß steckte im Nachgang an die Partie sogar noch den Finger in die Wunde, Rekordnationalspieler Lothar Matthäus pflichtete ihm anschließend bei. Matthäus sendete zugleich eine Warnung an den Cheftrainer der Münchner.

Es ist "nicht Bayern-like", einen 2:0-Vorsprung aus der Hand zu geben, stellte der langjährige Klubverantwortliche Uli Hoeneß im "Sonntags-Stammtisch" im "BR" klar. "Wenn man mal 2:0 führt, dann sollte man das Spiel gewinnen."

Der deutsche Rekordmeister war bei Borussia Dortmund durch die Tore der Nationalspieler Leon Goretzka (33.) und Leroy Sané (53.) in Führung gegangen. Der BVB schlug durch Youssoufa Moukoko (74.) sowie in den Schlusssekunden durch den eingewechselten Anthony Modeste (90.+5) aber zurück. Beide Mannschaften liegen daher weiterhin punktgleich in der Tabelle.

Lothar Matthäus stimmte Uli Hoeneß am Sonntagabend bei "Sky" zu: "Es geht nicht nur um gestern: Sechs Bundesliga-Spiele, ein Sieg - das ist auch nicht Bayern-like. Es ist wohl zwei Jahrzehnte her, dass Bayern München so ein Ergebnis wieder hergegeben hat."

Matthäus: "War absolut nicht Bayern-like"

Die Mannschaft von Julian Nagelsmann habe schlichtweg "zu wenig gemacht: Sie haben in den 70 Minuten verpasst nachzulegen und das dritte, entscheidende, Tor zu schießen. Es wären vier, fünf Möglichkeiten da gewesen, das haben sie aber nicht konsequent zu Ende gespielt. In den letzten 20 Minuten wollten sie nur verwalten".

Dass der FC Bayern sich nach dem Anschlusstor hat "hinten reindrängen lassen" und selbst nicht mehr für entlastende Angriffe gesorgt hat, "war absolut nicht Bayern-like. Da hat Uli natürlich Recht". Das Remis sei aufgrund der "Dortmunder Energieleistung in den letzten 20 Minuten sogar noch ein gerechtes".

Warnung an Nagelsmann: "Da muss er vorsichtig sein"

Zugleich warnte Matthäus den 35 Jahre alten Bayern-Trainer davor, den Respekt der Spieler nicht zu verlieren. Der 61-Jährige nannte die Einwechslung von Eric Maxim Choupo-Moting für Sadio Mané in der 82. Minute als Beispiel. "Vor der Saison sagt Nagelsmann: 'Von Tel erwarte ich zehn Bundesliga-Tore'. Aber dann muss er ihn auch spielen lassen, er ist ein schneller Spieler, der gestern gegenüber Choupo-Moting der vielleicht der interessantere Spieler gewesen wäre."

Denn: Der BVB "musste ja kommen, da hätte man Räume gehabt um mit seiner Geschwindigkeit für Probleme zu sorgen. Aber er hat ihn nicht gebracht und so etwas wird natürlich in der Kabine beobachtet und diskutiert".

Lothar Matthäus machte deutlich: "Da muss er vorsichtig sein, der Julian. Die Kabine darf er nicht verlieren."