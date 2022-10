Medien: ManUnited steigt in den Bellingham-Poker ein

IMAGO/Moritz Mueller

BVB-Star Jude Bellingham steht bei zahlreichen Klubs auf dem Zettel

Jude Bellingham von Borussia Dortmund wird seit Längerem bei zahlreichen Topklubs gehandelt. Nun steigt offenbar auch Manchester United in den Poker um den BVB-Star ein.

Wie die britische Zeitung "The Independent" berichtet, denkt Manchester United über eine Verpflichtung von Jude Bellingham nach.

Bevor die Red Devils allerdings Ernst machen, müsse zunächst eine Grundsatzentscheidung getroffen werden: Verstärkt man die Bemühungen um Frenkie de Jong vom FC Barcelona oder versucht man, sich bei Bellingham gegen die starke Konkurrenz durchzusetzen?

Am Shootingstar des BVB sind neben ManUnited angeblich auch Real Madrid, der FC Liverpool, Manchester City und der FC Chelsea dran.

Gerade die Gerüchte um einen Wechsel zu Real Madrid wurden in den vergangenen Wochen heiß diskutiert. Die Königlichen würden intern alle Hebel in Bewegung setzen, schrieb die "Marca" zuletzt. Der angeblich von den Schwarz-Gelben aufgerufene Preis in Höhe von rund 100 Millionen Euro sei für Real bezahlbar, hieß es.

Plant Bellingham den BVB-Abflug?

Die "Bild" berichtete in der vergangen Woche, dass Bellingham, dessen Vertrag noch bis 2025 datiert ist, im kommenden Sommer "den Abflug" vom BVB plant.

Laut der Boulevardzeitung haben aber nicht etwa Real oder der FC Liverpool die besten Chancen. Stattdessen befänden sich Manchester City und der FC Chelsea in der Pole Position im Rennen um den 19-Jährigen. Die beiden englischen Erstligisten können den Mittelfeldmann mit einer Perspektive auf große Titel sowie jeder Menge Geld locken.

Bellingham hat sich zuletzt auch zu den anhaltenden Spekulationen geäußert. "Ich denke an meine Leistung gegen Sevilla und nicht an die Gerüchte. Ich denke nur an Borussia Dortmund, an die Herausforderung, die vor mir liegt und an die Ziele mit dem Verein", wurde der Nationalspieler nach dem 4:1-Sieg in der Champions League von "Mundo Deportivo" zitiert.