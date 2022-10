Das lange Warten auf Donyell Malens Durchbruch beim BVB

IMAGO

Donyell Malen kam 2021 zum BVB, konnte bisher aber nicht vollends überzeugen

Seit Sommer 2021 spielt Donyell Malen für den BVB. Der Durchbruch des niederländischen Nationalspielers, der für 30 Millionen Euro von der PSV Eindhoven gekommen war, ist bisher aber ausgeblieben. Vor dem richtungsweisenden Champions-League-Spiel gegen den FC Sevilla (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker bei sport.de) fragen sich Fans wie Beobachter: Was sind die Gründe für die Blockade?

So erfreulich der Verlauf der Schlussphase für den BVB auch war: Die Analyse der Bundesliga-Spitzenpartie zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern wird Donyell Malen vermutlich nicht ganz so zufrieden stimmen.

Der Angreifer, der beim BVB vorzugsweise auf dem linken Flügel zum Einsatz kommt, zeigte keine schlechte Leistung. Das bestätigte unter anderem die annehmbare Note 3,5 vom "kicker". Letztlich war es aber wieder einmal ein Spiel, dem Malen nicht seinen Stempel aufdrücken konnte.

Bis auf zwei Abschlüsse in der ersten Halbzeit - den ersten Versuch klärte Bayern-Verteidiger Matthijs de Ligt, der zweite kam zu zentral auf das Tor von Manuel Neuer - blieb der 23-Jährige, der gegen die Münchner auf der rechten offensiven Außenbahn spielte, ohne nennenswerte Aktionen.

Ein wenig passte es daher ins Bild, dass Malens Arbeitstag nach 70 Minuten beim Stand von 0:2 aus Sicht des BVB beendet war. Und dass ausgerechnet der für ihn eingewechselte Anthony Modeste für den umjubelten 2:2-Ausgleich in der Nachspielzeit sorgte.

Wann kommt Malens Modeste-Moment beim BVB?

Auf einen solchen "Modeste-Moment" wartet Malen schon seit seiner Unterschrift in Dortmund im Juli 2021. Besonders große Spiele oder Augenblicke hat der Niederländer, dessen Vertrag bis Juni 2026 läuft, den BVB-Fans bislang nicht beschert. Mit einer kleinen Ausnahme: Ende Januar bereitete Malen beim 3:2-Sieg der Westfalen bei der TSG Hoffenheim alle drei Dortmunder Treffer vor.

In seiner ersten Saison beim BVB kam der Angreifer insgesamt nur auf fünf Tore und sechs Vorlagen in 27 Bundesliga-Spielen. In der Champions League waren es immerhin drei erzielte Treffer in sechs Partien.

Dass es viel mehr Torbeteiligungen sein können, bewies Malen in seinem letzten Jahr in Eindhoven, wo er vorrangig als Mittelstürmer zum Einsatz kam. Da brachte er es wettbewerbsübergreifend auf 27 Treffer und zehn Vorlagen in 45 Partien.

Rose vermisste "Konsequenz und Kompromisslosigkeit" bei Malen

2022/2023 steht Malen nach sieben Einsätzen in Liga und Königsklasse dagegen noch ganz ohne Scorerpunkt da. Lediglich beim 3:0-Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen 1860 München war der 30-Millionen-Mann mit einem Treffer und einem Assist zur Stelle. Das war am 29. Juli. Gegen einen Drittligisten.

Die Kritik an Malen geht in der allgemeinen Wahrnehmung oft zwischen Mentalitätsdebatten, Verletzungssorgen und den Leistungen der zentralen BVB-Stürmer unter. Sie ist aber da - und sie wird lauter. Schon der ehemalige BVB-Coach Marco Rose hatte bei Malen im Frühjahr "Konsequenz und Kompromisslosigkeit" im Torabschluss vermisst.

Vor kurzem äußerte sich auch BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl kritisch mit Blick auf Malens maue Torstatistik. "Wir haben in der vergangenen Saison noch nicht das beste Jahr von Donny gesehen. Wir erhoffen uns von ihm einen Schritt nach vorne, gerade was seine Tore und Assists angeht", sagte Kehl Anfang Oktober im "kicker".

Malen selbst sieht sich als BVB-Stammspieler

Mit Blick auf Malens bisherige Leistungen betonte Dortmunds Sportchef allerdings, dass der Niederländer zuletzt "einen deutlich reiferen, stabileren und frischeren Eindruck" gemacht habe: "Donny gibt uns mit seiner Qualität im Eins-gegen-eins, gerade auch in engen Räumen, ein Element, das wir bereits im vergangenen Jahr nach dem Abgang von Jadon Sancho gebraucht haben."

Malen, der zwischen dem dritten und dem sechsten Spieltag wegen eines Muskelfaserrisses ausgefallen war, äußerte sich nach dem Top-Spiel gegen den FC Bayern zuversichtlich. "Ob ich mich als Stammspieler bezeichnen kann? Danach sieht es aus. Ich bin wieder schmerz- und verletzungsfrei, das letzte Mal war schon eine Weile her", zitierte ihn das niederländische Magazin "Voetbal International".

Für Malen, der bei der EM im Sommer 2021 alle vier Turnierpartien für die Niederlande bestritt, geht es auch um sein Ticket für die WM 2022 in Katar. Sein letztes von bisher 19 A-Länderspielen absolvierte der 23-Jährige beim 1:1 im Test gegen Deutschland am 29. März. Die folgenden Länderspielblöcke verpasste er jeweils verletzungsbedingt.

Sein Verhältnis zu Bondscoach Louis van Gaal scheint bislang immerhin nicht gelitten zu haben - ebenso wenig wie Malens Selbstvertrauen. "Ja, ich habe mit ihm gesprochen. Ich hoffe, dass er zugeschaut hat", betonte der Angreifer nach dem Bayern-Match.

Eine Torbeteiligung im Champions-League-Heimspiel des BVB gegen den FC Sevilla am Dienstag (21:00 Uhr/Amazon Prime) würden Malens WM-Chancen zweifellos weiter steigen lassen. Und auch seinen Wahrnehmungsgrad in Dortmund.

Claudio Palmieri