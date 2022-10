FC Bayern bangt um Leroy Sané

IMAGO/Markus Fischer

Leroy Sané (r.) könnte dem FC Bayern fehlen

Der FC Bayern könnte die 5:0-Gala im Top-Spiel gegen den SC Freiburg teuer bezahlen. Womöglich droht dem deutschen Rekordmeister ein Ausfall von Nationalspieler Leroy Sané.

Bei der Machtdemonstration gegen den SC Freiburg gehörte Leroy Sané zu den besten Spielern in den Reihen des FC Bayern.

Eric Maxim Choupo-Motings Treffer zum 2:0 (33.) bereitete der Flügelstürmer vor. Das 3:0 (53.) erzielte Sané selbst.

Seine Auswechslung in der 76. Minute beendet einen starken Auftritt des 26-Jährigen, den sport.de mit der Note 1,5 belohnte.

Schlechte Nachrichten für Leroy Sané und den FC Bayern

Bitter für den FC Bayern und Sané selbst: Einem Bericht von "Sport1" zufolge, ging es für ihn direkt im Anschluss an die Beendigung seines fußballerischen Arbeitstags zum Trainingsgelände an die Säbener Straße, um sich dort einer MRT-Untersuchung zu unterziehen.

Demnach besteht bei Sané der Verdacht auf eine muskuläre Verletzung im hinteren Oberschenkel. Das Ausmaß der Blessur sowie die möglicherweise daraus resultierende Ausfallzeit seien noch unklar, heißt es.

Viel Zeit bis zum nächsten Pflichtspiel bleibt Sané nicht: Schon am Mittwoch (20:45 Uhr) gastieren die Münchner in der zweiten Runde des DFB-Pokals zum bayerischen Duell beim FC Augsburg.

FC Bayern: Leroy Sané zuletzt in Top-Form

Ein fitter Sané würde dem FC Bayern dabei gut zu Gesicht stehen. Der gebürtige Essener präsentierte sich zuletzt in Top-Form. Alleine in den vergangenen drei Bundesligapartien war Sané an vier Treffern beteiligt. Insgesamt steht er 2022/2023 wettbewerbsübergreifend bereits bei 15 Torbeteiligungen in 16 Einsätzen im Dress des FC Bayern.

"Ich habe schon oft gesagt, er ist einer der besten Spieler in Europa, das steht außer Frage. Dass er jeder Mannschaft der Welt das extra i-Tüpfelchen geben kann durch sein Tempodribbling, seine finalen Bälle, sein Timing", lobte Trainer Julian Nagelsmann das frühere Sorgenkind zuletzt.

Bei Sané gebe es "so viele kleine Aktionen, die man nicht immer sofort sieht, die er einfach absolut Weltklasse macht", so der Coach.