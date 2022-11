Neuer: So veränderte der Krebs mein Torwartspiel

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Manuel Neuer ist seit mehr als elf Jahren Torhüter beim FC Bayern

Mitte der letzten Woche machte Manuel Neuer eine Krebs-Erkrankung öffentlich in Folge der er gleich mehrfach unters Messer musste. Nun hat der Keeper des FC Bayern verraten, welche Auswirkungen der Krebs auch auf sein Torwartspiel hatte.

Manuel Neuer will seine Mitmenschen für den Schutz der Haut sensibilisieren, das betonte er vor wenigen Tagen, als er zusammen mit Tennis-Ass Angelique Kerber eine neue Sonnencreme vorstellte. Im Zuge der Präsentation verriet der Torhüter ein ganz persönliches Schicksal. Er habe Hautkrebs im Gesicht gehabt, "wodurch ich dreimal operiert werden musste", wurde des Profi des FC Bayern in "Bild" zitiert.

Nun hat Neuer gegenüber der Boulevard-Zeitung berichtet, wie ihn die Krebs-OP auf dem Platz verändert hat. Insbesondere die direkten Auswirkungen der Krebs-Entfernung führten zu einer Veränderung im Torwartspiel in den darauffolgenden Partien.

"Für mich war einfach nur wichtig, dass die Wunde nicht aufplatzt und dass ich die Hände vors Gesicht bekomme, wenn der Ball Richtung Kopf fliegt", sagte Neuer bei "Bild am Sonntag".

"Da geht man bei Bällen aus der Nahdistanz, also Flanken, Volleys, Eins-gegen-eins, schon mal alles im Kopf durch", verriet der 36-Jährige und fügte an: "Man denkt dran, dass der Ball aus drei, vier Metern ins Gesicht kommen könnte." Davor hätte ihn der Dermatologe gewarnt, so Neuer weiter. "Aber ich habe es gut hinbekommen."

Mitspieler und Umfeld des FC Bayern hielt dicht

Seine Mitspieler hätten schnell von der Krebs-Diagnose Wind bekommen. "Ganz klar, ich wurde ja operiert. Ich hatte dann mehrmals eine Art frische Platzwunde im Gesicht. Das Pflaster fiel auch sofort auf", sagte der Torwart und gab einen Einblick: "Da fragten Spieler und Staff natürlich nach und ich habe es ihnen gesagt."

Obwohl die Eingriffe an Neuers Gesicht bereits im Frühjahr geschahen, blieb die Krebs-Erkrankung bis Anfang November geheim, als Neuer sie schließlich selbst veröffentlichte. Keiner aus dem Team oder dem Umfeld der Mannschaft steckte die Info an die Medien durch. "Ja, gut, gibt auch gute Tage bei uns", sagte Neuer mit einem Lachen zu diesem Umstand.