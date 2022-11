Details zur Reus-Verletzung enthüllt

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Marco Reus musste das BVB-Training am Montag abbrechen

Am Montag verkündete Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic, dass sich Kapitän Marco Reus erneut verletzt hat und das BVB-Training abbrechen musste. Nun sickern weitere Details zur Verletzung des Nationalspielers durch.

"Das verletzte Band soll nach unseren Informationen nicht das Problem sein", berichtet BVB-Reporter Jörg Weiler im "Bild"-Podcast "Stammplatz".

Vielmehr laboriere Reus an einer schmerzhaften Entzündung im Fuß. "Er ist beim Auswärtsspiel in Wolfsburg nicht dabei und ich halte es auch fast für ausgeschlossen, dass er am Freitag gegen Ex-Klub Gladbach spielt", so Weiler.

Dortmunds Trainer Terzic hatte am Montag noch offen gelassen, ob Reus am Dienstag gegen Wolfsburg und am Freitag gegen Gladbach einsatzbereit ist.

"Wir haben gleich noch eine Einheit, da werden wir sehen, wie sich das entwickelt hat. Danach werden wir entscheiden, ob er mit nach Wolfsburg fährt", so der 40-Jährige, der betonte bei dem Routinier kein Risiko eingehen zu wollen.

Neben dem Einsatz in den beiden Bundesliga-Spielen ist zudem offen, ob Reus rechtzeitig zur Fußball-WM 2022 in Katar fit wird. Ohne Spielpraxis dürfte es für den 33-Jährigen schwierig werden, einen Platz im Kader für das Turnier zu ergattern.

WM-Aus von BVB-Kapitän Reus wäre "Drama"

Reus galt in den vergangenen Jahren als Pechvogel der DFB-Auswahl. Sowohl den WM-Triumph des deutschen Teams 2014 als auch den Halbfinaleinzug bei der EM zwei Jahre später in Frankreich verpasste er wegen Verletzungen. Bei der EM im vergangenen Jahr verzichtete der offensive Mittelfeldspieler, um seinem verletzungsanfälligen Körper eine Pause zu gönnen.

"Man kann dem Jungen nur die Daumen drücken, dass die Entzündung schnell verheilt", betonte BVB-Reporter Weiler und ergänzte: "Das ist die letzte Chance für ihn, einen großen Titel zu gewinnen. Reus hat bislang nur zweimal den DFB-Pokal gewonnen, für einen Spieler mit seiner Qualität ist das schon ein Drama."