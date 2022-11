Hier läuft FC Bayern vs. Werder Bremen live im Free-TV

IMAGO

Eric Maxim Choupo-Moting trifft mit dem FC Bayern auf Werder Bremen

Der FC Bayern will am 14. Spieltag die Tabellenführung verteidigen und hat den Bundesliga-Rückkehrer SV Werder Bremen zu Gast. Wo wird die Partie des Rekordmeisters gegen den Aufsteiger live im TV und Stream übertragen?

Der FC Bayern ist zurück an der Tabellenspitze. Nach dem Auswärtssieg am letzten Wochenende bei Hertha BSC (3:2) und dem 0:5-Patzer von Union Berlin am Sonntag bei Bayer Leverkusen sind die Münchner erstmals seit über zwei Monaten wieder auf Platz eins angekommen und haben sich damit vor die Eisernen geschoben.

Mit zwei Siegen gegen Werder Bremen (Dienstag, 20:30 Uhr) und den FC Schalke am kommenden Samstag (ab 18:30 Uhr) will sich der deutsche Branchenprimus nun in die WM-Pause im November und Dezember verabschieden.

Werder Bremen hingegen will seinen starken Eindruck aus den letzten Wochen auch beim amtierenden Deutschen Meister bestätigen und in der Fremde abermals für Furore sorgen.

Das letzte Heimspiel des FC Bayern im Kalenderjahr 2022 wird sogar live im Free-TV übertragen.

Hier läuft der FC Bayern vs. Werder Bremen live im TV und Stream