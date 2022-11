Hummels und Reus führen junges BVB-Team nach Asien

IMAGO/Ralf Treese

Reisen mit dem BVB nach Singapur, Malaysia und Vietnam: Mats Hummels und Marco Reus

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund nutzt wie viele andere Mannschaften die spielfreie Zeit für eine Marketingreise: Der BVB begibt sich auf Asientour. Nun haben die Schwarz-Gelben den Kader bekannt gegeben - eine große Überraschung gibt es.

Kapitän Marco Reus und Vize-Spielführer Mats Hummels führen das Aufgebot von Borussia Dortmund für die bevorstehende Asienreise an. Das Duo war - aus unterschiedlichen Gründen - von Bundestrainer Hansi Flick nicht für die Weltmeisterschaft in Katar nominiert worden.

Reus wäre aufgrund einer Entzündung im Sprunggelenk nicht rechtzeitig fit geworden, wenngleich "alle Beteiligten alles Mögliche versucht" hatten, eine Teilnahme an der WM noch möglich zu machen, wie der Angreifer nach der Kader-Bekanntgabe mitgeteilt hatte. Hummels indes war von Flick mit der Begründung, in der Defensive künftig auf jüngeres Personal setzen zu wollen, endgültig aus der DFB-Elf aussortiert worden.

Ähnlich enttäuscht dürften auch Emre Can, immerhin 37-facher deutscher Nationalspieler, oder Oranje-Stürmer Donyell Malen über ihre Nicht-Nominierung gewesen sein. Der BVB freut sich im Umkehrschluss aber nun, dadurch zwei weitere prominente Kicker mit nach Asien schicken zu können. In Ersatztorwart Alexander Meyer, Mittelfeldspieler Salih Özcan und Flügelspieler Felix Passlack stehen drei weitere Profis aus der ersten Mannschaft im Aufgebot.

Nico Schulz überraschend mit auf Asien-Tour des BVB

Der Rest des Kaders besteht aus jungen Spielern, die überwiegend in der U19-Mannschaft des BVB heranreifen. Angreifer Julian Rijkhoff reist ebenso mit nach Asien wie Jayden Braaf, Prince Aning oder Soumaila Coulibaly, der jüngst in der Champions League sein Profi-Debüt hatte feiern dürfen.

Our squad for the BVB Asia Tour! 🔜🇸🇬🇲🇾🇻🇳 pic.twitter.com/TJ1Nff7ZXZ — Borussia Dortmund (@BlackYellow) 18. November 2022

Durchaus überraschend wird auf der Liste der Reisenden der Name Nico Schulz geführt. Der Linksverteidiger wurde im Sommer von Cheftrainer Edin Terzic endgültig ausgemustert und muss seither in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln. Nun darf der Ex-Nationalspieler, der immerhin 61 Pflichtspiele für den BVB machte, zumindest zeitweise wieder mit seinen alten Kollegen auflaufen.

Borussia Dortmund ist vom 21. November bis 1. Dezember in Asien unterwegs. Am 24. November steht ein Spiel gegen die Lion City Sailors aus Singapur auf dem Programm, am 28. November geht es in Malaysia gegen die Johor Southern Tigers. Zum Abschluss spielt der BVB in Hanoi gegen das Nationalteam Vietnams.