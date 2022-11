Diese Rolle spielt Moukoko in den Gedankenspielen des FC Bayern

IMAGO/Elmar Kremser/SVEN SIMON

Youssoufa Moukoko war Thema beim FC Bayern

Noch ist unklar, wie es für Youssoufa Moukoko in der kommenden Saison weiter geht. Verlängert der Nationalspieler seinen Vertrag beim BVB? Oder sucht er sich einen neuen Arbeitgeber? Am Interesse anderer Klubs dürfte ein Wechsel jedenfalls nicht scheitern - auch beim FC Bayern soll der Youngster Thema gewesen sein.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, haben sich die Verantwortlichen des FC Bayern mit der Personalie Moukoko beschäftigt. Demnach wurde an der Säbener Straße abgewägt, ob man in den Poker um das BVB-Juwel einsteigt.

Das Ergebnis der Gedankenspiele: Der FC Bayern wird sich nicht um einen Transfer von Moukoko bemühen, so das Boulevardblatt.

Moukokos Arbeitspapier bei Borussia Dortmund ist nur noch bis zum Saisonende datiert. Während der Weltmeisterschaft in Katar wolle der Stürmer, der am Samstag seinen 18. Geburtstag feiert, keine Entscheidung treffen.

"Wir sind hier bei der Nationalmannschaft, nicht beim BVB. Ich fühle mich sehr wohl in Dortmund, auch mit dem Trainer-Team. Am Ende werde ich eine Entscheidung treffen, egal wie", sagte Moukoko am Samstag auf einer Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft.

Mit Bundestrainer Hansi Flick habe er über seine Zukunftsplanung "noch gar nicht gesprochen", erklärte er weiter.

Manuel Neuer, der auf der Pressekonferenz in Katar neben dem Angreifer saß, mischte sich hingegen kurzerhand in die Debatte ein. "Komm zu Bayern", flüsterte er dem Kollegen gut vernehmbar zu.

BVB-Chancen auf Verlängerung gut?

Medienberichten zufolge liegt Moukoko seit Längerem ein unterschriftsreifes Arbeitspapier vom BVB vor. Für eine langfristige Zusammenarbeit biete der Revierklub dem Angreifer fünf Millionen Euro pro Jahr.

"Sport1" zufolge stehen die Chancen auf eine Verlängerung in Dortmund gut. Gespräche über eine langfristige Zusammenarbeit stehen demnach für die Zeit nach der WM an.