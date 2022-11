Kroos lehnt wohl Rückkehr zum FC Bayern ab

IMAGO/Alvaro Medranda

Toni Kroos will wohl nicht zurück zum FC Bayern

Toni Kroos steht bei Real Madrid nur noch bis zum Saisonende unter Vertrag. Aufgrund dessen wird derzeit über die Zukunft des Mittelfeldstrategen spekuliert. Eine Rückkehr zum FC Bayern wird es aber wohl nicht geben.

Noch hat Toni Kroos keine Zukunftsentscheidung getroffen. Der 32-Jährige ist noch bis zum kommenden Sommer an Real Madrid gebunden. Wie das Portal "Okdiario" erfahren haben will, gibt es für den Ex-Nationalspieler zwei Optionen: ein Verbleib bei den Königlichen oder das Karriereende.

Einem anderen Verein will sich Kroos demzufolge nicht mehr anschließen. So habe der Routinier Angebote von Manchester City und dem FC Bayern abgelehnt, heißt es in dem Bericht.

Der deutsche Rekordmeister wollte den zentralen Mittelfeldspieler angeblich zurückholen, doch Kroos soll den Münchnern "keine Chance" gelassen haben.

Der Rio-Weltmeister stand zwischen 2006 und 2014 beim FC Bayern unter Vertrag und entwickelte sich an der Säbener Straße zu einem Weltklasse-Spieler. Nachdem Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung scheiterten, zog Kroos nach dem Gewinn des WM-Titels 2014 zu Real Madrid weiter. Dass sich der FC Bayern tatsächlich um Kroos bemüht hat, dürfte angesichts der aktuellen Besetzung des Rekordmeisters stark bezweifelt werden.

Kroos will sich bei Real Madrid zur Ruhe setzen

Mit den Königlichen gewann der Deutsche gleich viermal die Champions League und gewann dreimal die spanische Meisterschaft. Kroos fühlt sich bei Real Madrid wohl und will den Klub deshalb auch nicht für einen anderen Verein verlassen.

"Ich werde immer hier bleiben, ich werde mich hier zur Ruhe setzen", sagte der ehemalige Nationalspieler Anfang November: "Ich weiß nur nicht, wann." Ein Karriereende scheint nicht ausgeschlossen.

"Nächstes Jahr werde ich darüber nachdenken, oder in der WM-Pause. Ich werde ein bisschen darüber nachdenken, was passieren könnte, Stück für Stück werde ich entscheiden", verriet Kroos über seine Überlegungen. Zu einer Rückkehr zum FC Bayern wird es daher definitiv nicht kommen.