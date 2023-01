Bellingham zum FC Liverpool? Hamann äußert Zweifel

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Wechselt Jude Bellingham vom BVB zum FC Liverpool?

BVB-Profi Jude Bellingham liebäugelt mit einem Wechsel zum FC Liverpool. Doch das Team von Trainer Jürgen Klopp steckt in der Premier League in einer tiefen Krise. Laut Reds-Legende Dietmar Hamann verringert diese Tatsache die Chance auf eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers von Borussia Dortmund.

"Mit jeder Niederlage in der Premier League wird die Möglichkeit geringer, einen Jude Bellingham zu holen", stellte Hamann in seiner neusten "Sky"-Kolumne fest.

"Ich weiß nicht, was Bellingham will. Vielleicht sagt er ja, er hat immer davon geträumt für Liverpool zu spielen. Aber er will sicherlich in der Champions League spielen und Meister werden", so der TV-Experte weiter.

Aktuell rangiert der FC Liverpool lediglich im Mittelfeld der Premier League. "Wie es im Moment aussieht, gibt es in der Liga allein fünf oder sechs Mannschaften, die besser sind als Liverpool. Daran wird ein einzelner Transfer allein nichts ändern", urteilte Hamann deshalb.

Hamann: "Bellingham-Paket wäre gewaltig"

Einzig die Verpflichtung Bellinghams würde dem FC Liverpool nicht reichen, ist sich der 49-Jährige sicher. Unabhängig vom BVB-Star bräuchten die Reds "wahrscheinlich mindestens vier oder fünf, wenn nicht sechs neue Spieler", so Hamann.

Der ehemalige Nationalspieler warnte: "Zudem wäre das Bellingham-Paket inklusive Gehalt gewaltig. Liverpool hat zwar schon Spieler für viel Geld geholt, aber das waren gestandene Profis und keine, die mit 18 oder 19 sehr interessant sind. Ob Bellingham so viel wert ist, werden die nächsten Jahre zeigen, ich wäre da eher vorsichtig. Sollte er sich für Liverpool entscheiden, würde dies aber nicht heißen, dass die Reds auf einmal ein Titelanwärter wären."

Bellingham ist noch bis 2025 an den BVB gebunden. Ein Verbleib in Dortmund erscheint aber unwahrscheinlich. Neben Liverpool sollen sich vor allem Real Madrid sowie Manchester City um den 19-Jährigen bemühen.