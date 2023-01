"Unbeschreibliches Gefühl": 1. FC Köln verkündet Neuzugang

unknown

Leart Paqarada spielt ab der nächsten Saison für den 1.FC Köln

Die vergangene Woche stand ganz im Zeichen des Verbleibs der vorhandenen Stars. Nun hat der 1. FC Köln auch einen Neuzugang verkündet: Leart Paqarada wechselt im Sommer ablösefrei vom Zweitligisten FC St Pauli zum Bundesligisten.

Der 28 Jahre alte Linksverteidiger und Kapitän der Hamburger unterschrieb bei den Kölnern einen Vertrag bis 2026. Paqarada erzielte in den bisherigen 15 Saison-Partien ein Tor und bereitete vier Treffer vor.

"Es freut uns sehr, dass wir Leart frühzeitig von unserem Weg überzeugen konnten und er ab der kommenden Saison für den FC auflaufen wird. Leart hat in den vergangenen Jahren in der 2. Bundesliga ein konstant hohes Leistungsniveau gezeigt und insbesondere im Spiel mit dem Ball eine große Qualität. Wenn er nun auch noch sein Spiel gegen den Ball konsequent weiterentwickelt, dann bringt Leart ein Gesamtpaket mit, das unserer Mannschaft sehr guttun kann", sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller.

Wechsel zum 1. FC Köln "ein unbeschreibliches Gefühl"

Auch der Neu-Kölner Paqarada meldete sich zu Wort: "Ich bin unglaublich stolz, ab kommender Saison das FC-Trikot tragen zu dürfen. Eine ganze Stadt, die diesen Verein mit voller Emotion lebt und liebt. Zurückzukehren in die Stadt, in der ich groß geworden bin und die für mich immer Heimat bedeutet hat, ist für mich ein unbeschreibliches Gefühl. Ich kann es kaum erwarten, das erste Mal in Müngersdorf aufzulaufen. Doch bis dahin liegt mein voller Fokus auf dem FC St. Pauli, dem ich sehr viel zu verdanken habe und bei dem ich immer positiv in Erinnerung bleiben möchte."

Paqarada stammt gebürtig aus Aachen und kickte in der Jugend die meiste Zeit in unmittelbarerer Nachbarschaft des 1. FC Köln für Bayer Leverkusen.

Von 2014 bis 2020 reifte der 21-malige Nationalspieler des Kosovos beim SV Sandhausen zur gestandenen Zweitligakraft. 2020 folgte der Wechsel nach Hamburg, wo sein Vertrag nach der Saison ausläuft.