Bremen droht Bittencourt-Ausfall gegen Wolfsburg

IMAGO/kolbert-press/Burghard Schreyer

Leonardo Bittencourt von Werder Bremen ist gegen den VfL Wolfsburg fraglich

Wegen einer Erkältung steht bei Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen der Einsatz von Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt im Nordduell am Samstag (15:30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg auf der Kippe. Der 29-Jährige fehlte am Freitag beim Abschlusstraining der Hanseaten.

"Wir müssen abwarten", sagte Trainer Ole Werner, der auch nach vier Niederlagen in Serie beim Neuling "keine Weltuntergangsstimmung" festgestellt haben will. Der Coach sieht den Gegner angesichts dessen sechs Siegen hintereinander ein Stück weit in der Favoritenrolle: "Die Wolfsburger machen aktuell sehr viel richtig.