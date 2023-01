Hazard-Abschied steht bevor: BVB wartet auf Angebot

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Thorgan Hazard verlässt den BVB wohl Richtung Eindhoven

Beim BVB deutet sich ein Last-Minute-Abschied kurz vor Ende der Winter-Wechselperiode an: Allrounder Thorgan Hazard, von Trainer Edin Terzic zuletzt zwei Mal in Folge aus dem Spieltags-Kader gestrichen, verhandelt Medienberichten zufolge über einen Transfer in die niederländische Eredivisie.

Borussia Dortmund trennt sich voraussichtlich von Thorgan Hazard. Der belgische Nationalspieler steht auch beim richtungsweisenden Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen am Sonntag (17:30 Uhr) nicht im Aufgebot der Schwarz-Gelben.

Ein Abschied des 29-Jährigen bis zum Deadline Day am Dienstag wird damit immer konkreter, auch ein möglicher Abnehmer ist mittlerweile gefunden.

Wie u.a. "Voetbal International" aus den Niederlanden berichtet, ist die PSV Eindhoven an Hazard herangetreten, Gespräche über einen Wechsel sollen aktuell laufen und erfolgsversprechend sein. Der Europa-League-Teilnehmer gehe "in die Vollen", heißt es.

Laut "kicker" ist aber noch kein offizielles Angebot in Dortmund eingegangen, zudem mischt der belgischen Boulevardzeitung "La Dernière Heure" zufolge auch der FC Everton noch im Poker mit.

Hazards Arbeitspapier beim BVB ist noch bis 2024 gültig, beide Seiten sollen allerdings schon länger über eine Trennung nachdenken. In der teaminternen Hierarchie war der Flügelspieler in den vergangenen Monaten abgestürzt.

Thorgan Hazard beim BVB zuletzt außen vor

2019 hatten die Dortmunder rund 25 Millionen Euro in die Hand genommen, um Hazard von Borussia Mönchengladbach loszueisen. Einer ansprechenden Debütsaison folgten jedoch zweieinhalb Jahre voller Verletzungen und Formschwächen.

Ursprünglich galten die englische Premier League und die italienische Serie A als bevorzugte Ziele des WM-Teilnehmers, allem Anschein nach hat aber auch die PSV Eindhoven gute Argumente auf ihrer Seite.

Im Winter hatten die Niederländer ihre Top-Angreifer Cody Gakpo (FC Liverpool) und Noni Madueke (FC Chelsea) für zusammen fast 80 Millionen Euro verkauft.

Wunschspieler Hazard soll nun dabei helfen, die beiden Abgänge zu kompensieren.