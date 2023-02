Schlotterbeck erklärt: Darum ist der BVB derzeit so stark

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Nico Schlotterbeck siegte im DFB-Pokal mit seinem BVB beim VfL Bochum

hghjZum ersten Mal in diesem Kalenderjahr stand Nico Schlotterbeck in einem Pflichtspiel von Borussia Dortmund nicht in der Startelf. Die Zufriedenheit beim Innenverteidiger war trotzdem groß, schließlich siegte sein BVB im DFB-Pokal mit 2:1 beim VfL Bochum.

Schlotterbeck gab zwar im Gespräch mit "Sky" unumwunden zu, dass er selbst auch gerne von Beginn an mitgewirkt hätte. Über den persönlichen Interessen stünden aber die Ziele der Mannschaft, weiterhin erfolgreich in allen Wettbewerben aufzutrumpfen.

"Wir hatten die ersten zwei Spiele ein bisschen Glück gegen Augsburg und Mainz. Danach waren wir relativ stabil, vor allem in der Liga. Wir müssen das jetzt weiter fortführen und weiter hart arbeiten. Wenn wir die Spiele so angehen wie zuletzt, dann kann es echt etwas werden", so der 23-Jährige, der in seiner ersten Bundesliga-Spielzeit für den BVB in bisher sämtlichen 19 Begegnungen in der Anfangsformation von Cheftrainer Edin Terzic stand.

Beim knappen 2:1-Erfolg im kleinen Revierderby in Bochum wirkte Schlotterbeck ab der 50. Minute mit und verteidigte dabei gewohnt souverän.

Schlotterbeck freut sich über vier BVB-Siege in Serie in der Bundesliga

Als souverän bezeichnete Schlotterbeck selbst auch die Leistung seiner Dortmunder Borussia in den letzten Wochen: "Wir haben die Stabilität seit ein paar Spielen. Seit dem Augsburg-Spiel ist das Grundgerüst da. Wir stehen stabil, fangen uns nicht so leichte Gegentore und haben einen guten Torhüter. Dann können sich unsere Jungs da vorne ausleben. Die Qualität ist da, wir haben wenig verletzte. So zeigt sich dann die ganze Qualität der Mannschaft", klärte der Nationalspieler über die derzeitige Stärke der Schwarz-Gelben auf.

In der Bundesliga-Tabelle hat sich der BVB mit seinen vier Auftaktsiegen in 2023 wieder bis auf drei Zähler an den Spitzenreiter FC Bayern herangepirscht. Laut Schlotterbeck ist vor der heißen Phase der Saison im Frühjahr wieder alles drin in Sachen Meisterschaft: "Wir hatten eine lange Zeit, in der wir echt weit hinten dran waren. Jetzt sind wir gut aus der Winterpause gekommen und müssen weiter hart arbeiten und selber Punkte holen. Ich hoffe, wir bleiben da echt dran."