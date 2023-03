Hainer zu BVB-Gipfel: "Müssen wir halt gewinnen!"

IMAGO

Herbert Hainer ist Vereinspräsident des FC Bayern

Der FC Bayern ist nach der dritten Niederlage der laufenden Bundesliga-Saison auf den zweiten Tabellenplatz abgerutscht. Neuer Spitzenreiter ist Borussia Dortmund, der zuletzt mit einem 6:1-Kantersieg gegen den 1. FC Köln aufwartete. Ausgerechnet der BVB ist nun der kommende Gegner der Münchner nach der Länderspielpause.

Nachdem die Dortmunder den FC Bayern am letzten Wochenende vom Platz an der Sonne verdrängt haben, sollen die Kräfteverhältnisse aus Münchner Sicht am 1. April (ab 18:30 Uhr) unbedingt wieder gerade gerückt werden. Das betonte auch Vereinspräsident Herbert Hainer.

"Wir haben nach wie vor alles in der eigenen Hand und den BVB in knapp zwei Wochen zu Hause. Und dann müssen wir halt gewinnen", wurde der Klubboss von Maximilian Koch von der "Abendzeitung München" zitiert.

BVB seit neun Jahren ohne Sieg beim FC Bayern

Bei der letzten 1:2-Auswärtsniederlage, als der FC Bayern gleich zwei Elfmeter gegen sich gesprochen bekam, haderte Hainer vor allem mit der Einstellung beim deutschen Rekordmeister: "Wenn wir nicht die hundertprozentige Gier auf den Platz bringen, reicht es auch nicht. Das war enttäuschend, wir haben zu wenig Engagement und zu wenig Mentalität auf den Platz gebracht", meinte der 68-Jährige, der dem FC Bayern seit knapp dreieinhalb Jahren vorsteht.

Ein grundsätzliches Kopfproblem will Hainer beim Star-Ensemble der Münchner aber nicht ausgemacht haben, wie der "AZ"-Redakteur den FCB-Präsidenten weiter zitierte: "Wir haben kein Mentalitätsproblem! Solche ungewöhnlichen Situationen fordern uns in der Regel immer heraus - und wir haben normalerweise auch die richtige Antwort."

In der heimischen Allianz-Arena hat der FC Bayern seit neun Jahren kein Bundesliga-Spiel mehr gegen den BVB verloren. Mit einem Sieg gegen die Schwarz-Gelben würde der deutschen Branchenprimus zurück an die Tabellenspitze klettern.