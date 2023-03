BVB-Trainer Terzic schickt Kampfansage an den FC Bayern

IMAGO/Ralf Treese, Ralf Treese

BVB-Trainer Edin Terzic geht selbstbewusst in das Spitzenspiel beim FC Bayern

Von der bevorstehenden Entlassung seines Kollegen Julian Nagelsmann beim FC Bayern wusste Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic beim BVB-Fantalk in Lünen am Donnerstag vermutlich noch nichts. An der Kampfansage, die der Coach des Bundesliga-Spitzenreiters vor dem Klassiker an die Münchner richtete, dürfte das Trainerbeben in München aber nichts ändern.

"Wenn wir nicht nur mit einer großen Portion Respekt in dieses Spiel gehen, sondern auch mit einer großen Portion Selbstvertrauen und Mut, dann, glaube ich, haben wir eine große Chance, da etwas mitzunehmen", sagte BVB-Trainer Terzic beim Borussia-Fantalk "Brinkhoff's Ballgeflüster" mit Blick auf das Gipfeltreffen beim FC Bayern am 1. April (18:30 Uhr).

Der 41-Jährige nannte das 2:2-Heimremis im Hinspiel gegen den deutschen Rekordmeister im Oktober oder das unglückliche 1:2 bei Manchester City in der Champions-League-Gruppenphase als gute Beispiele dafür, wie Borussia Dortmund in Top-Spielen auftreten sollte.

Darüber hinaus sieht Terzic seine Spieler zurzeit perfekt aufeinander abgestimmt. "Jeder kennt seine Rolle, jeder respektiert seine Rolle, jeder stellt sich gerade in den Dienst der Mannschaft", führte der BVB-Coach aus.

BVB-Trainer Terzic über Bayern-Spiel: "Unter diesen Vorzeichen noch schöner"

In diesem Zusammenhang bezeichnete Terzic den 6:1-Kantersieg gegen den 1. FC Köln als "außergewöhnlich gut - vielleicht das beste Heimspiel, das wir in den letzten Jahren gezeigt haben. Und die Startaufstellung sah komplett anders aus als noch vor drei Wochen".

Das Erfolgsrezept der BVB-Mannschaft, die im Jahr 2023 in bislang zehn Bundesliga-Spielen neun Siege und ein Unentschieden sammelte, fasste Terzic so zusammen: "Wir haben es geschafft, diese Energie, die wir auf dem Trainingsplatz und in der Kabine haben, ins Stadion zu bringen. Das ist, was uns sehr zuversichtlich macht."

Dass der BVB als Gejagter in das Top-Spiel beim FC Bayern geht, betrachtet Terzic eher positiv.

"Wir wissen, was da auf uns vorkommt, wir freuen uns darauf", meinte Dortmunds Trainer - und betonte: "Natürlich ist es unter diesen Vorzeichen noch deutlich schöner. Es gab auch schon Saisons, da sind wir im April hingefahren und es ging nur noch um die Ehre und den Stolz."