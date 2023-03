"Wo auch immer": Kruse will Karriere fortsetzen

IMAGO/Darius Simka

Max Kruse spielte zuletzt für den VfL Wolfsburg

Der derzeit vereinslose frühere Fußball-Nationalspieler Max Kruse möchte seine Karriere fortsetzen.

"Ich will Fußball spielen im Sommer. Wo auch immer das ist", sagte Kruse, der zuletzt beim VfL Wolfsburg aussortiert wurde, im Gespräch mit "Sky": "Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mich ein bisschen wohlfühlen muss. Vor allem nach so einer Phase, in der es nicht so gut lief."

Eine Option könnte die Rückkehr zum aktuellen Zweitligisten FC St. Pauli sein, für den der 35-Jährige bereits von 2009 bis 2012 gespielt hat. "Jeder weiß, wie mein Herz schlägt und welche Zugehörigkeit ich zu Hamburg habe", sagte Kruse: "Ich würde Stand jetzt nichts Konkretes ablehnen und mich mit allem beschäftigen, was kommt."

In der Wintertransferphase konnte der Offensivspieler keinen neuen Verein finden. Im Sommer mit langer Vorbereitungsphase sei es aber möglich, "mich so fit zu bekommen, dass ich 90 Minuten auf dem Platz stehen könnte". Wenn die Klubsuche auch dann ohne Ergebnis bleiben würde, "muss man sich ehrlich hinterfragen und sagen, das war es vielleicht."

Kruse war im September von Trainer Niko Kovac in Wolfsburg dauerhaft aus dem Kader gestrichen worden. Der Coach störte sich am "mangelnden Fokus" und "fehlenden Engagement", im November wurde der Vertrag einvernehmlich aufgelöst.