BVB-Star Kobel lobt "Riesenqualität" beim FC Bayern

IMAGO

Könnte gegen den FC Bayern sein Comeback im Tor des BVB feiern: Gregor Kobel

Im Spitzenspiel am Samstag (18:30 Uhr) zwischen dem FC Bayern und dem BVB kann Torwart Gregor Kobel wieder zwischen den Pfosten stehen. Den Trainerwechsel bei den Münchnern von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel will der Schweizer nicht allzu hoch hängen.

Borussia Dortmund reist als Tabellenführer zum FC Bayern. Bei einem Sieg im Duell gegen den Zweiten wäre der BVB um vier Punkte enteilt - eine große Chance im Kampf um die Meisterschaft.

Doch der Trainerwechsel beim FC Bayern gibt den Hausherren wohl neues Feuer, so zumindest sieht es der ehemalige Nationalspieler Thomas Helmer. Das Trainer-Beben an der Säbener Straße bewerte er "klar als Nachteil für den BVB", so Helmer vor dem Gipfeltreffen gegenüber "Ruhr Nachrichten".

Klar ist: Thomas Tuchel hat beim FC Bayern kaum Zeit, seine Ideen umzusetzen. Erst Mitte der Woche sind die Nationalspieler von ihren Länderspielreisen zurückgekehrt, bei seinem ersten Training in München standen zahlreiche Juniorenspieler auf dem Rasen. Es wird also vor allem auf die neuen Impulse des 49-Jährigen und die vielen Einzelgespräche mit den zuletzt formschwachen Bayern-Stars ankommen.

Kobel über Offensive des FC Bayern: "Riesenqualität"

Ob der neue Cheftrainer tatsächlich schon einen großen Einfluss auf die Bayern hat, das wollte BVB-Schlussmann Gregor Kobel im "Sky"-Interview allerdings gar nicht erst bewerten: "Wir müssen uns auf uns konzentrieren. Wir sind ganz klar auf das, was wir beeinflussen können. Alles andere hat nichts mit uns zu tun."

Aus dem 25-Jährigen, der seit Anfang März wegen Oberschenkelproblemen von Ersatzmann Alexander Meyer vertreten werden musste, spricht dabei wohl auch das neue Selbstvertrauen des Tabellenführers: "Wir wissen um unsere Qualität, wir haben Selbstvertrauen und wir werden auf uns gucken, so schauen, dass wir einfach top vorbereitet sind und unsere Leistung abrufen können am Wochenende."

Ein Sieg gegen den Rivalen wäre "auf jeden Fall ein großer Schritt" in Richtung Meisterschaft: "Aber wir müssen erst mal die 90 Minuten spielen, das ist alles, was zählt."

Kobel, der wegen Rückenproblemen schon im Hinspiel (2:2) gefehlt hatte, freut sich auf das Kräftemessen. "Eine Riesenqualität, da ist egal wer vorne spielt, die sind alle stark. Von daher wird sich schon ein cooles Spiel, auf das ich mich sehr freuen werde."