Tuchel-Effekt beim FC Bayern? BVB-Ikone widerspricht Kehl

IMAGO/Revierfoto

Patrick Owomoyela traut dem BVB die Meisterschaft zu

Nach dem Trainerwechsel beim FC Bayern wollte Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl nichts von einem Tuchel-Effekt beim kommenden Gegner wissen. BVB-Ikone Patrick Owomoyela widersprach.

"Ich weiß nicht, ob der FC Bayern besser mit Thomas Tuchel sein wird als vorher mit Julian Nagelsmann. Ich glaube nicht, dass die Trainerpersonalie dieses Spiel so richtig tangiert", sagte Sebastian Kehl in der Woche vor dem Topspiel in München.

Ex-BVB-Profi Patrick Owomoyela glaubt aber, dass der Trainerwechsel durchaus Auswirkungen auf die Münchner hat.

"Einen gewissen Effekt gibt es schon", sagte der 43-Jährige im "RN-Talk" und führte weiter aus: "Wenn ein Trainer getauscht wird, hat das in irgendeiner Form schon Auswirkungen auf die Gemütslage der Spieler. Manche waren vielleicht unzufrieden und wittern jetzt eine Chance. Andere waren sehr zufrieden und sind jetzt unglücklich, dass der Trainer weg ist."

Sportlich rechnet Owomoyela allerdings nicht mit großen Veränderungen. Bis sich die Spielweise der Mannschaft an die Vorstellungen des neuen Trainers angepasst hat, "braucht es ein paar Wochen", so der ehemalige Außenverteidiger, der 2012 gemeinsam mit Kehl das Double nach Dortmund holte.

Daher geht Owomoyela nicht davon aus, "dass wir eine komplett neue Herangehensweise sehen. Dafür war nicht genug Zeit da". Im Großen und Ganze wisse man ohnehin, "was man bekommt, wenn man gegen den FC Bayern spielt", so der elffache Nationalspieler.

Bringt der BVB die "Dominosteine" des FC Bayern zum Fallen?

Laut Owomoyela reist der BVB als Tabellenführer mit "breiter Brust" nach München. "Bayern spielt sehr risikoreich in der Abwehr. Wenn wir mit einer gewissen Geschwindigkeit kommen, ist es genau das, was den Bayern weh tun kann", forderte er.

Der BVB müsse "mutig spielen, sich was zutrauen und das Spiel gestalten", um in der Allianz Arena zu punkten.

"Du musst versuchen, den Bayern immer wieder wehzutun und Nadelstiche zu setzen. Dann kommen sie ins Grübeln. Wenn du sie so weit hast, könnten die Dominosteine fallen", so Owomoyela, der dem BVB die Meisterschaft zutraut: "Ich glaube, dass die Mannschaft in der Lage ist, das über die Ziellinie zu bringen."