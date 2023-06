IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Gelingt dem HSV noch die Wende gegen den VfB Stuttgart?

Es wird nicht weniger als ein kleines Fußball-Wunder benötigt! Zumindest hoffen darauf alle, die es in der Bundesliga-Relegation mit dem Hamburger SV halten. Am Montagabend (ab 20:45 Uhr) empfängt der HSV den VfB Stuttgart zum entscheidenden Rückspiel und rennt dabei einem 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel hinterher. Wo läuft die Partie HSV vs. VfB live im Fernsehen und Stream?

Die Hoffnungen auf die lang ersehnte Bundesliga-Rückkehr ist beim Hamburger SV nach dem Donnerstagabend praktisch gen Null gesunken. Mit 0:3 unterlagen die Rothosen auswärts beim VfB Stuttgart.

Die Mannschaft von Cheftrainer Sebastian Hoeneß zeigte sich als griffiger, effizienter und disziplinierter als der Kontrahent aus der Hansestadt, der die Partie nach einer Roten Karte gegen Anssi Suhonen in Unterzahl zu Ende spielen musste.

Nach den Toren von Konstantinos Mavropanos, Josha Vagnoman und Serhou Guirassy scheint nach derzeitigem Stand fast schon klar: Der VfB Stuttgart wird sich retten und auch in der kommenden Saison im deutschen Fußball-Oberhaus an den Start gehen.

Oder gelingt den Hamburgern doch noch die Riesenüberraschung und die Wende in der Relegation? Am Montagabend ab 20:45 Uhr fällt im Volksparkstadion des HSV die Entscheidung.

Wo wird das Relegations-Rückspiel Hamburger SV vs. VfB Stuttgart im Fernsehen übertragen?

Hier läuft HSV vs. VfB Stuttgart live im TV und Stream